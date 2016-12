Australia, terra selvaggia dal cuore romantico

Parigi sicuramente è una destinazione sinonimo di romanticismo, Venezia è una località amata dalle coppie di tutto il mondo ma, se si desidera visitare luoghi lontani e provare emozioni nuove, allora la destinazione ideale è senza dubbio l’. Nelle grandi città o nell’entroterra, sulle coste oceaniche o nei deserti, l’Australia è la destinazione ideale per chi desidera un viaggio all'insegna del romanticismo, in una terra lontana capace di trasmettere forti emozioni.

Più a sud, la Gold Coast è la meta top del Queensland per le coppie in cerca di romanticismo. Surfers Paradise e Broadbeach hanno entrambi un animo cosmopolita, una scena culturale fiorente, lunghe distese di sabbia e numerosi locali tra bar, ristoranti, club. Oltre a ciò, l’interno della Gold Coast offre numerose attrazioni naturali come il Lamington National Park , parte dell’area della Gondwana Rainforests, patrimonio mondiale dell’umanità

Un’altra isola apprezzata dalle coppie è Brampton , sulla quale si trovano dozzine di spiagge incontaminate, un bellissimo resort e un gran numero di sentieri che attraversano il parco nazionale. Lo snorkeling e le immersioni nella Grande Barriera Corallina sono attività molto popolari nelle Whitsundays, grazie alle lagune solitarie, alle acque calme e ai porticcioli che ben si prestano ad accogliere i turisti, rendendo questa zona un vero e proprio paradiso terrestre, ideale anche per la navigazione. E’ possibile, infatti, navigare tra le isole utilizzando diverse imbarcazioni, dagli yacht ai catamarani fino alle barche a vela. Avventurarsi in una mini-crociera, della durata di un giorno, sorseggiando champagne mentre si ammira un romantico tramonto o organizzare una crociera privata su uno yacht, dotato di equipaggio e di tutti i comfort, sono solo alcune delle esperienze marine che offre la bella località.

Una delle destinazioni più ricercate per una romantica fuga a due è l’area delle Whitsunday Islands nel Queensland. Composta da 74 isole, le Whitsundays sono la porta d’accesso a una delle meraviglie naturali più famosa al mondo, la Grande Barriera Corallina. La regione delle Whitsundays è famosa per le acque cristalline, per le spiagge di sabbia bianchissima, per gli abbaglianti colori del corallo, per il cibo eccellente e per le romantiche isolette sparse nel cuore dell’Oceano, sulle quali trovare rifugi e resort di altissima qualità. Tra queste isole è da nominare Hayman Island , conosciuta per i suoi resort a cinque stelle, la sua spa avveniristica, le avventure sul reef e la bellezza mozzafiato degli scenari naturali.

foto Ente del Turismo

Nel New South Wales, un’altra location ideale per gli innamorati è la bohémien Byron Bay. Qui, si trovano bellissime spiagge, eccellenti posti dove fare surf, artisti e artigiani ovunque. Le coppie che scelgono il nord dell’Australia, spesso si dirigono nei dintorni di Darwin, prima di procedure per un viaggio alla scoperta di una delle destinazioni australiane più amate, patrimonio mondiale dell’umanità, Kakadu, o per le cascate e i laghetti del Litchfield National Park.

Da Darwin, poi è possibile addentrarsi nel cuore dell’Australia per una delle più romantiche avventure, un viaggio a bordo del The Ghan. Questo treno esclusivo collega Darwin ad Alice Springs nel Red Centre e quindi Adelaide al South Australia. Ad Alice Springs è possibile affittare una macchina e dirigersi verso la regione della terra rossa, per raggiungere Uluru (Ayres Rock). Qui, si può soggiornare presso l’Ayres Rock Resort, o nel lussuoso, eco-compatibile e romantico Longitude 131°. Questo resort cinque stelle offre panorami incredibili sull’alba e su Uluru, oltre alla possibilità di cenare a lume di candela sotto un cielo trapunto di stelle. L’emozione di ammirare di persona il cambiamento cromatico del colore della pietra, che varia dall’arancione al rosso, fino al marrone, quando il sole tramonta, è impagabile. E’ altresì possibile fare un’escursione aerea sul deserto rosso (in elicottero o su piccoli aeromobili), cavalcare un cammello con Uluru sullo sfondo e muoversi sulla sella di una Heritage Softail Harley Davidson. Nel Western Australia, il Kimberley combina avventure outdoor a numerosi luoghi in cui rilassarsi. Questa imponente area dell’Outback è ricca di gole d’effetto, laghetti rocciosi e spettacolari spiagge isolate. Non c’è niente come iniziare la propria luna di miele a dorso di cammello lungo la romantica Broome’s Cable Beach, dove è possibile ammirare il sole che si inabissa lentamente nell’Oceano Indiano.

Infine, per concludere, merita una menzione la Tasmania. Una vacanza in Tasmania vi farà sentire come lontani milioni di chilometri dalla vita moderna nel momento in cui si ammireranno i picchi frastagliati della Cradle Mountain riflettersi nelle acque cristalline del lago Dove. E’ una visione di rara bellezza che attira i visitatori a tornare più e più volte ad ammirare il Cradle Mountain-Lake St Clair National Park.

Formato da una glaciazione avvenuta durante l’Era Glaciale, il parco ha una vegetazione che non si trova in nessun altra parte dell’Australia. Si trovano numerosi sentieri intorno al lago e nella foresta. La camminata più famosa del parco è la Overland Track, che dura sei giorni. E’ una vera e propria sfida e un modo interessante per immergersi nella magnificenza dello scenario naturale circostante. E c’è sempre un lodge romantico cui fare ritorno la sera.