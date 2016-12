New York, in bici è ancora più bella

foto Ente del Turismo

New York City riscopre il piacere della bicicletta che, in questo periodo dell'anno, diventa il mezzo di trasporto preferito da newyorkesi e visitatori. Maggio per New York, infatti, è il mese dedicato al mondo delle due ruote più ecologiche del mondo: la bicicletta, che diventa la protagonista assoluta di numerosi eventi. Tra i numerosi appuntamenti, il più atteso è il Five Boro Bike Tour, in programma il 6 maggio. L'evento consiste in una lunga pedalata, di 64 km, attraverso i percorsi ciclabili di tutti i cinque distretti di New York. In giro per la città sono inoltre numerose le occasioni per salire in sella: tour organizzati su due ruote, numerosi punti dove noleggiare una bici e tanti hotel bike-friendly

Five Boro Bike Tour: in bicicletta alla scoperta dei cinque distretti

La partenza è a Battery Park da dove si risale verso nord fino ad attraversare Central Park. Dopo un giro nel Bronx, si rientra a Manhattan, questa volta in direzione sud fino al Queensboro Bridge, dal quale si accede poi a Long Island City nel Queens. Attraverso il Pulaski Bridge si pedala verso Brooklyn, per attraversare i suoi quartieri più belli, Williamsburg, Fort Greene, Park Slope, Bay Ridge, e giungere al Verrazzano Bridge, il grande ponte sospeso che porta a Staten Island. Qui, attende gli atleti un festival outdoor che promette massaggi rilassanti, dimostrazioni di bicicletta e bancarelle con cibo, bevande e gadget, prima di imbarcarsi sullo scenico Staten Island Ferry in direzione Manhattan.

Dall’estate 2012, inoltre, partirà il Bike Share Program, che offre a visitatori e newyorkesi un nuovo mezzo di trasporto pubblico, per girare in città. Sarà possibile scegliere una delle 7.000 biciclette disponibili nelle 600 stazioni alimentate ad energia solare in giro per NYC, 24 ore su 24, e riconsegnarla nella stazione più vicina alla propria meta di arrivo. Grazie a speciali app per smartphone sarà possibile localizzare le stazioni e conoscere la disponibilità di biciclette in tempo reale.

Bike the Big Apple: tour a due ruote tra Manhattan, Queens e Brooklyn