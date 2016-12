In Polinesia francese, per il Tahiti Pearl Regatta

Thaiti Pearl Regatta

Giunta alla sua nona edizione, la Tahiti Pearl Regatta, in programma dal 16 al 20 maggio nelle isole di Raiatea, Taha’a e Bora Bora, è ormai diventata un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di sailing. L’evento si apre con una grande festa a Uturoa, capoluogo di Raiatea e centro di riferimento per i diportisti di tutta la Polinesia Francese. La regata prosegue poi con il Raromatai, un round-trip il cui percorso è stato deciso tramite votazioni online dai fan della pagina Facebook della manifestazione, per coinvolgere gli amanti della vela nelle acque polinesiane di tutto il mondo.

La gara ha inizio il 17 maggio con la navigazione in mare aperto da Raiatea a Bora Bora, seguita dal Bora Bora Banana, un giro nella splendida laguna di Bora Bora. La seconda manche della regata, il 18 maggio, vede gli equipaggi dirigersi nuovamente verso Raiatea.

Durante il mattino del 19 maggio è in programma il Taha’a Banana, un giro nella parte di laguna tra Taha’a e Raiatea, mentre nel pomeriggio si prosegue con un tour della laguna a nord delle isole. Per concludere, domenica 20 maggio festeggiamenti e danze tahitiane aspettano tutti i partecipanti per animare la chiusura dell'appuntamento velico più amato del Pacifico

Le isole della Tahiti Pearl Regatta: Raiatea, Taha’a e Bora Bora

Raiatea e Tahaa, le isole gemelle. Sono racchiuse nella medesima laguna e sono vicinissime l'una all'altra: Raiatea è tradizionalmente considerata un’isola sacra per la presenza del marae Taputapuatea, il più importante luogo di culto dell’antica religione polinesiana, mentre Tahaa, la “sorella minore” dalle cime tondeggianti e dalle coste frastagliate, è conosciuta come “l’isola della vaniglia" per la presenza di numerose coltivazioni di questo profumato baccello. Solcata da tre spettacolari vallate, l'isola si presenta come un'imponente montagna che culmina nel monte Ohiri, a circa 600 metri d’altezza. La sua laguna color zaffiro e smeraldo è un paradiso per gli amanti delle immersioni. A Raiatea e Taha’a si svolgono alcune manifestazioni tipiche della cultura polinesiana, come l’Hawaiki Nui Va’a, una celebre regata di piroghe polinesiane che ogni novembre passa, per terminare il mattino successivo, a Bora Bora