A Ouarzazate, per scoprire il Sud del Marocco

C'è una città, nel Sud del Marocco, famosa per la coltivazione di rose, per la qualità del suo artigianato e per essere una dei luoghi preferiti dal cinema internazionale. Si tratta di Ouarzazate: viene chiamata anche “Porta del Deserto” ed è la destinazione ideale per chi desidera un soggiorno rilassante, ma al tempo stesso capace di anticipare le sensazioni estreme del deserto del Sahara

Ouarzazate, emozione infinita nel profondo Sud del Marocco

Posizionata all'incrocio tra le valli del Draa, del Dadès e dello Ziz, l'affascinante città marocchina custodisce un patrimonio culturale e una natura eccezionali. La città, infatti, è circondata da una cornice naturale insolita, dove la sabbia crea dune e palazzi e dove l'acqua fa nascere oasi verdi e vallate. Qui restano vive antiche tradizioni artigianali - dai vasellami berberi ai tappeti Taznaght, noti per i loro disegni geometrici - e qui si possono ammirare le affascinanti Quasba, antiche case costruite in argilla e paglia. Inoltre Ouarzazate è conosciuta anche per i numerosi studi cinematografici che sorgono nei suoi paraggi e per essere stata la location di svariati film ambientati nel deserto, tra cui “Lawrence d'Arabia”, “Il tè nel deserto” e “Kundun” di Martin Scorsese.

Cosa fare di curioso a Ouarzazate

Vivere il deserto. Uno dei sistemi più efficaci per combattere lo stress cittadino è quello di concedersi qualche giorno nel deserto. Tra i tanti campi presenti in zona, i più noti sono quelli di Dar Daif , Sultana Royal Golf , e Dar Kamar. Qui è possibile effettuare escursioni a piedi, a dorso di cammello o in mountain bike; dedicarsi a stage di meditazione, pittura e yoga, oppure farsi coccolare con le sabbiature tipiche della valle del Drâa.

Visitare il “villaggio delle rose”. Kelaât M’Gouna è un villaggio fortificato a sud della Valle delle Rose, famoso per la sua fabbrica di distillazione dell’acqua di rose - uno dei prodotti più importanti della zona. Ogni anno in primavera, in genere nel secondo week-end del mese di maggio, l’intero villaggio festeggia questo fiore: la rosa damascena, resistente al freddo e alla siccità. La festa è una bella occasione per scoprire i prodotti cosmetici a base di acqua di rose, ma anche per divertisti tra canti e balli locali