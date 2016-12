Primavera d'arte a New York

Fiere d'arte dal 1 marzo al 27 maggio

76a edizione Whitney Biennial. Dal 1° marzo al 27 maggio le sale del Whitney Museum of American Art (2012 945 Madison Avenue, 75esima Strada) esporranno, durante la Whitney Biennial, le migliori opere degli artisti americani contemporanei. Scultura, pittura, installazioni e fotografia, ma anche danza, teatro, musica e cinema saranno protagoniste della manifestazione. All'edizione corrente parteciperanno oltre 50 artisti, le cui opere saranno esposte in uno spazio di oltre 550mq situato al quarto piano del museo e all’interno delle Emily Fisher Landau Galleries. . Dalle sale del Whitney Museum of American Art (2012 945 Madison Avenue, 75esima Strada) esporranno, durante la Whitney Biennial, le migliori opere degli artisti americani contemporanei. Scultura, pittura, installazioni e fotografia, ma anche danza, teatro, musica e cinema saranno protagoniste della manifestazione. All'edizione corrente parteciperanno oltre 50 artisti, le cui opere saranno esposte in uno spazio di oltre 550mq situato al quarto piano del museo e all’interno delle Emily Fisher Landau Galleries.

24a edizione dell'Art Show . The Art Show, una delle più prestigiose fiere d'arte degli Stati Uniti, torna anche questo marzo a New York City. . The Art Show, una delle più prestigiose fiere d'arte degli Stati Uniti, torna anche questo marzo a New York City.

La fiera (dal 7 all'11 marzo a Park Avenue), organizzata da Art Dealers Association of America, è un appuntamento irrinunciabile per i collezionisti del settore. All'edizione corrente parteciperanno 72 tra le migliori gallerie americane e 5 new entry del panorama galleristico statunitense come Alexander and Bonin, New York City; Crown Point Press, San Francisco, CA; Greene Naftali Gallery, New York City; Anton Kern Gallery, New York City; and Van de Weghe Fine Art, New York City.