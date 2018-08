App e siti per un viaggio senza stress

Navigare in barca a vela - Organizzare un viaggio in barca a vela online in modo semplice, divertente e soprattutto senza rischi: è possibile con Sailogy, l’unica piattaforma europea per il charter di barche che permette ai clienti di prenotare le vacanze in tempo reale, con pagamento e conferma istantanea. Navigare sul sito di Sailogy con pochi click e in poco tempo si può noleggiare la barca a vela desiderata, a costi accessibili.Tramite Sailogy si accede ad un’ampia gamma di prodotti: dal noleggio esclusivo di una barca con o senza skipper alla prenotazione di una cabina per una vacanza condivisa, fino a vere e proprie vacanze esperienziali o eventi in barca.



Provare la vacanza on the road - La parola d'ordine delle vacanze 2018 è libertà. Anche nei viaggi. Via libera allora alla vacanza on the road con Yescapa, la piattaforma digitale che permette di viaggiare in camper senza acquistarlo né noleggiarlo. Yescapa mette in contatto chi possiede un camper ma non può usarlo e chi vuole usarlo ma non può (o non vuole) comprarlo. La condivisione ha una durata massima di 30 giorni, protezione assicurativa e costi abbordabili.



Spostarsi con la sharing economy - Dedicato ai veri viaggiatori: quelli per cui “la vera destinazione è il viaggio”, quelli che di un viaggio ricordano soprattutto le persone, quelli che amano condividere le esperienze. Per loro c'è Virail, motore di comparazione che oltre a treni e aerei propone anche soluzioni di viaggio in car sharing e autobus, per aggiungere anche località non servite da aeroporti e stazioni, facendo amicizia e risparmiando.



I bambini? Non sono un problema - BabyGuest è la piattaforma per il noleggio e l’acquisto di attrezzature per l’infanzia, che facilita la vita dei genitori in viaggio. In semplici mosse è possibile noleggiare tutte le attrezzature e acquistare online i prodotti di prima necessità, avendo la certezza di ricevere tutto a destinazione, il giorno e all’ora stabiliti. Culle, passeggini, seggiolini, articoli per la prima età sono scelti tra le migliori marche presenti sul mercato per soddisfare anche i piccoli viaggiatori più esigenti. I prodotti BabyGuest rispettano gli standard di sicurezza internazionali, sono accuratamente puliti, igienizzati e imballati dopo ogni utilizzo.



Scoprire le città - Per scoprire cosa vedere, dove divertirsi, come prenotare i biglietti per le visite a musei ed eventi, è sufficiente affidarsi a YAMGU – You Are My GUide, la piattaforma ed app per viaggiare sempre aggiornati. Un vero e proprio social travelling che consente di organizzare velocemente il proprio itinerario raccogliendo tutte le informazioni e creando l’itinerario perfetto. YAMGU permette di navigare tra i trend e gli eventi in tempo reale grazie ai commenti degli utenti sui social network, per scoprire le città con gli occhi di chi le vive ogni giorno e al sicuro da imprevisti atmosferici grazie alle integrazioni con il meteo in tempo reale.



Visitare tutti i musei - Musement è il compagno di viaggio e servizio di personal concierge digitale per attività turistiche e prenotazioni in tutto il mondo, disponibile in 450 città e 50 paesi. L’app per smartphone e la piattaforma permettono di scoprire scoprire e prenotare esperienze da fare, ovunque si scelga di viaggiare, dando accesso a un mondo di attività. Musement è disponibile in 8 lingue: Inglese, Italiano, Francese, Spagnolo, Tedesco, Portoghese, Russo e Olandese.



Il mondo è meraviglioso - Si chiama mywowo, abbreviazione di My Wonderful World: è una app che si propone di aiutare il maggior numero di persone a godere delle bellezze del mondo. Punto di partenza l’Italia con le principali capitali e metropoli europee. Un modo rapido e divertente per conoscere cultura e natura di vari paesi: musei, piazze, statue, chiese, quadri, edifici, grotte, laghi, cascate sono a portata di mano con questo accompagnatore multilingue ideale per scegliere il luogo in cui viaggiare o trascorrere una vacanza.



Prenotare il volo piu’ economico - Come fare per essere sicuri che il volo prenotato è davvero quello che ti porta a destinazione nel modo più economico? Scegliendolo su Volagratis, pioniere dei motori di ricerca per voli, che permette di comparare compagnie aeree tradizionali e low cost e suggerisce le soluzioni di viaggio più convenienti: dal mix & match (andata e ritorno con compagnie diverse) ai pacchetti vacanze che permettono di risparmiare fino al 30%.



Microsoggiorni mordi e fuggi - I microsoggiorni sono l’ultima tendenza nel panorama dell’hôtellerie internazionale. I numeri sono in costante crescita e gli hotel sono sempre più attivi per valorizzare la vacanza breve proponendo sconti, servizi aggiuntivi, benefit ai clienti. Chi sono? Businessmen in viaggio o che necessitano di uno spazio per una riunione, amanti dello shopping, amiche che vogliono fare un po’ di luxury wellness, fan che aspettano un concerto, coppie. Byhours è la piattaforma che per prima ha lanciato online la possibilità di prenotare microsoggiorni personalizzabili in blocchi di 3, 6 e 12 ore, senza distinzione tra ore del giorno o della notte. Con la sua app in sette lingue, attiva in Italia e su scala mondiale, in un solo click si trovano gli hotel disponibili e li si prenota rapidamente.



La meta è una sorpresa - Per finire ecco il viaggio che toglie qualsiasi incombenza organizzativa. E’ la destinazione a sorpresa, proposta della start up italo spagnola FlyKube: non scegliete voi ma un algoritmo che vi comunica la meta un volta arrivati all’aeroporto. Si parte da un budget di soli 100 euro per un volo di andata e ritorno per una città europea con due notti in hotel a tre o quattro stelle. L’americana Pack Up + Go sottopone invece un questionario in cui il viaggiatore deve indicare cosa preferisce: azione, relax, cultura? Arrivati in aeroporto si scopre le meta.