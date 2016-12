Anche a Las Vegas arriva Babbo Natale

Las Vegas è infatti ottimo punto di partenza per escursioni e gite nel Grand Canyon e nei parchi nazionali limitrofi, meta ideale per i buongustai di tutto il mondo e per gli amanti dell’entertainment a 360 gradi – dalle coccole delle favolose spa, agli show senza eguali, fino ai locali notturni di grande richiamo. La stagione invernale di Las Vegas propone tante novità e opzioni per l’intrattenimento di ogni tipologia di visitatore. In questo periodo dell’anno la città si anima con tantissime iniziative per celebrare il Natale e festeggiare il Capodanno.



Magia natalizia - Las Vegas si sta trasformando in un parco tematico a cielo aperto, con allestimenti e attrazioni in grande stile. The LINQ Promenade, la via pedonale che conduce alla famosa ruota panoramica, si trasformerà nel “Winter PARQ” per l’intero periodo natalizio con decorazioni, canti natalizi e musiche a tema. Uno speciale spettacolo animerà la zona ogni ora, dalle 17 alle 21, sul The Fountain Stage. Inoltre, la neve artificiale ricoprirà il resort The LinQ a partire da domenica 11 dicembre. Si rivestiranno di magia natalizia anche i centri commerciali e i numerosi negozi che rendono Las Vegas un’apprezzatissima meta per lo shopping. Ogni anno, le vetrine si illuminano di allestimenti a tema. Il Crystals shopping center, ad esempio, si arricchirà di fiori freschi e di un albero di Natale alto oltre 15 metri, ricoperto di colorate lampadine al LED. Infine, il centro ospiterà performance musicali dal vivo, dal giovedì alla domenica, dalle ore 12 alle ore 17.



Pattinare sul ghiaccio al Cosmopolitan - Per chi racchiude la magia dell’inverno in un paio di pattini, nella neve e nella buona cioccolata, Las Vegas offre il mix perfetto per il massimo svago invernale. Il divertimento inizia al The Cosmopolitan, sulla sua incantevole pista da pattinaggio all’aperto che richiama, per il quinto anno consecutivo, tutti gli appassionati a Las Vegas e resterà aperta dal 25 novembre al 2 gennaio. Qui gli ospiti potranno anche gustare alcune delle più gustose specialità di stagione con una delle vedute panoramiche più sensazionali della città.



Cioccolato da vertigini - Per chi invece ama le emozioni ad alta quota, è ora disponibile un’esperienza del tutto unica nel suo genere: una gustosa degustazione di cioccolato, ad oltre 160 metri di altezza, sulla ruota panoramica più alta del mondo, il The Linq High Roller. Il tour di 30 minuti include un viaggio nei sapori e nelle diverse qualità del cioccolato firmato Ethel M Chocolates, accompagnato da un ottimo vino bianco o rosso e guidato da un esperto ambassador che ne illustra caratteristiche e origini.



Le meraviglie del Bellagio - I resort si trasformano, poi, in una vera e propria esplosione di colori. Ad esempio, il giardino botanico del Bellagio allestirà un imponente albero di Natale decorandolo con oltre 7.000 luci e 2.500 addobbi colorati; l’ambiente sarà poi adornato con soldatini giocattolo robotizzati a grandezza naturale, una calza gigante di oltre 3 metri calata direttamente dal soffitto, nastri dorati e pacchetti regalo, nonchè alcune riproduzioni di animali polari che incantano sempre i più piccoli. La location sarà aperta e con accesso gratuito per tutti i visitatori dal 1 dicembre al 2 gennaio.



Babbo Natale tra gli squali - Infine, Babbo Natale farà la sua visita in città in una veste molto speciale! Infatti, quest’anno nuoterà tra i 4.000 esemplari di squali, mante e pesci tropicali dell’acquario del Silverton Casino Hotel Aquarium. I suoi fidati aiutanti, gli elfi, saranno invece i protagonisti all’Atlantis Aquarium del Forum Shops al Caesars Palace, anch’essi in versione subacquea.



