Allergia da Jingle Bells? Sei alternative al solito Natale

Dall’Africa all’Asia, più o meno lontani dall’Italia, ecco alcune mete dove trascorrere un piacevole ed interessante Natale diverso, concedendosi il piacere di alloggiare in hotel di charme che interpretano al meglio lo spirito del luogo, selezionati con l’aiuto del motore di ricerca hotelscombined.



Marocco - A sole due ore di volo dall’Italia, il Marocco è un luogo magico e incontaminato che farà perdere la cognizione del tempo. Il Natale diventerà un vago ricordo passeggiando per le vie di Essaouira, con i suoi bellissimi negozi di artigianato, o degustando couscous e tajine a Marrakech, esotica capitale del Sud marocchino? Per chi vuole sostituire i pupazzi di neve con le calde atmosfere mediorientali, Le Medina Essaouira Hotel Thalassa Sea & Spa a Essaouira è una vera e propria oasi del benessere dove rigenerarsi con hammam e sapienti trattamenti tradizionali e il Riad Sable Chaud di Marrakech - tradizionale dimora elegantemente ristrutturata- è un indirizzo di charme con eccellente cucina per chi vuol vivere a pieno le atmosfere autentiche della Medina della Città Rossa, Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco.



Cappadocia - La Cappadocia, con i suoi paesaggi surreali, è un luogo fuori dal tempo. Imperdibile, un giro in mongolfiera di cui i cieli della regione turca si riempiono quotidianamente regalando uno dei panorami più belli e variopinti del mondo. In Cappadocia non ci sono grandi hotel ma tipiche guest-house scavate nella roccia come Aydinli Cave Hotel di Göreme, elegante pensione ricercata nello stile e nell’arredamento dove trascorrere delle indimenticabili vacanze.



Thailandia – Dato che la popolazione è prevalentemente di religione buddhista, è tra le mete ideali per un detox natalizio. I viaggiatori possono scegliere tra la frenetica Bangkok o il divertimento e il mare nell’isola di Phuket, detta anche “terra del sorriso”. Spiagge paradisiache e mare cristallino dove tuffarsi in emozionanti escursioni di diving e snorkeling, villaggi dove le usanze e lo stile di vita sembrano fermi al secolo scorso e, soprattutto, la vita notturna di Patong con i suoi club e le discoteche. Per un soggiorno all’insegna del relax, l’hotel Avista Hideaway Phuket Patong - da cui si gode una bellissima vista sulle spiagge di Tri Trang e Patong - coniuga perfettamente benessere e design.



Giappone - Chi vuole approfittare delle vacanze di fine anno per un tour alla scoperta del Giappone deve sapere che gli echi delle festività natalizie sono arrivati anche qui, nonostante la popolazione cristiana sia poco più dell’1%. Tokyo, infatti, è quasi più addobbata di Londra o Parigi. Quindi, per lasciarsi Babbo Natale alle spalle, bisogna optare per la capitale della cultura giapponese, Kyoto. In questa città senza tempo, si incontrano splendide geishe con indosso il tradizionale kimono, lanterne di carta rossa appese ai templi e giardini zen composti da elementi floreali e pietre, sistemati secondo precisi intenti estetici e simbolici. La scelta dell’alloggio non può essere lasciata al caso, ma deve rispecchiare lo stile di vita della città, come è il caso dell’Hotel Gran Ms Kyoto con le sue japanese-style room dotate di futon, tatami area e giardino giapponese.



Sudafrica - Safari natalizio? Perché no, in Sudafrica tutto è possibile. Il Kruger National Park rappresenta la via di fuga perfetta per entrare in contatto diretto con la natura e dimenticare tutto il resto. Scorgere all’orizzonte giraffe, elefanti, antilopi e leoni o rimanere abbagliati dal tramonto sulla savana, non farà rimpiangere di aver abbandonato per un anno il pranzo con i parenti. Numerose sono le strutture fuori e dentro il parco, una fra tutte il Royal Kruger Lodge di Mpumalanga, da dove si parte per fantastici tour guidati alla ricerca di leoni, rinoceronti, leopardi, elefanti e bufali, i mitici Big Five.