Alla scoperta del pianeta Terra visto da Star Wars

Star wars 7 , un successo annunciato e un film che in genere ha trovato d'accordo critica e pubblico. Un ritorno alle origini, ai primi storici film della saga, ancora non intaccati dalla preponderanza degli incredibili effetti 3d. Gli sfondi sono in gran parte reali oppure ricostruiti negli studi londinesi, come quelli ambientati sull'immaginario pianeta Kashyyyk . Il settimo episodio della saga ideata da G. Lucas per la regia di J.J. Abrams , dopo soli 12 giorni di proiezioni sta incalzando con incassi da record il primato di Jurassic Park.

Un successo dovuto anche alla scelta di locations assolutamente perfette, come le Skellig Islands, che si trovano davanti alla selvaggia costa occidentale d'Irlanda e dove sono state girate le scene finali del “Il Risveglio della Forza”. Un luogo incantato, che la troupe e il regista ha definito "Un luogo al di là del tempo e dello spazio".



Atmosfere celtiche nelle Isola Skellig - Meritano un viaggio, le isole Skelling, che richiamano la fantasia alle antiche leggende celtiche: si trovano al largo della Wild Atlantic Way che, con i suoi 2500 km è la strada segnalata più lunga del mondo. Si snoda lungo una costa che l'Atlantico ha plasmato in milioni di anni e attraversa luoghi selvaggi e pittoreschi. Un percorso lungo il quale non bisogna avere fretta, seguendo solo il ritmo della natura e dei suoi cicli, abbandonandosi all'incanto della terra e del mare. Lungo il tragitto il sole e le nubi si rincorrono incessantemente, creando spettacolari effetti di luce e trasformando costantemente il paesaggio circostante.



Una panoramica di 2500 km - Una magnifica strada davvero troppo lunga da affrontare in un viaggio solo, tanto l'Atlantic Way viene divisa soltiamente in quattro sezioni: la Sud Ovest dove potrete immergervi nella bellezza delle affascinati Isole Skellig. Ci sono poi la sezione Nord Ovest che tocca le contee di Donegal e Sligo, offrendo panorami mozzafiato a ogni curva; la Ovest che attraversa le contee di Mayo e Galway e la Ovest Centrale con le contee di West Clare e Limerick.



Le altre locations - Ma ecco che Abrams nel 2015 sposta una troupe anche in Islanda nella zona vulcanica di Mývatn Lake, luogo fantastico: sembra di stare su un altro pianeta, appunto. Altro scenario in Scozia nella misteriosa isola di Skye. I paesaggi desertici e allucinati Abrams è andato a cercarli ad Abu Dhabi e in Tunisia, tra le fantastiche abitazioni di architettura berbera di Ksar Ouled Soltane, non lontane dalla città di Tataouine. Infine, è chiara la somiglianza quasi fotografica tra i paesaggi del pianeta Kashyyyk e le sognanti insenature delle Ko Phi-Phi Islands in Thailandia. Altra tappa memorabile e più "turistica”, il New Mexico, negli Usa, tra i panorami che fecero la fortuna di "Ombre Rosse" con John Wayne protagonista nel lontano 1939.