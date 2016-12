Alaska: dove la natura dà spettacolo

L'Alaska, il più settentrionale degli Stati Uniti d'America, ha uno sviluppo costiero che sfiora i 79mila chilometri, la maggior parte dei quali disabitati e inaccessibili. Le straordinarie immagini che vi proponiamo sono state scattate da un elicottero in volo tra i 100 e i 300 metri di altezza: in questo modo sono visibili dettagli e scorci che le foto da satellite non riescono a catturare. Le foto sono opera di Mandy Lindeberg nell'ambito del progetto ShoreZone, cominciato nel 1989 per acquisire informazioni sui danni ambientali provocati dal naufragio della super petroliera Exxon Valdez. Il progetto si propone di raccogliere dati sull'habitat di piante, animali e pesci, studiare l'erosione delle coste e l'innalzamento del livello del mare e monitorare la diffusione di specie invasive e detriti marini.

Foto: ©Mandy Lindeberg/ShoreZone/IBERPRESS.