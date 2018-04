Aeroporti del mondo: anche Fiumicino nella Top10 dei migliori

Gli aeroporti migliori del mondo: la Top10 2018 1. Aeroporto di Singapore – Changi Istockphoto 1 di 10 2. Aeroporto di Zurigo Istockphoto 2 di 10 3. Aeroporto di Istanbul-Atatürk Istockphoto 3 di 10 4. Aeroporto di Copenhagen Istockphoto 4 di 10 5. Aeroporto di Monaco di Baviera Istockphoto 5 di 10 6. Aeroporto di Düsseldorf Istockphoto 6 di 10 7. Aeroporto di Francoforte Istockphoto 7 di 10 8. Aeroporto di Madrid-Barajas Istockphoto 8 di 10 9. Aeroporto di Roma-Fiumicino Ufficio stampa 9 di 10 10. Aeroporto di Londra-Heathrow Istockphoto 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

La classifica è contenuta nell’ottava edizione dell’”eDreams Best Airport Report 2018” (“Migliori Aeroporti del mondo”), compilata sulla base delle recensioni di circa 50.000 viaggiatori che si sono imbarcati negli scali con un traffico annuale superiore ai 9 milioni di persone. Oltre a redigere una classifica globale, i viaggiatori sono stati chiamati a esprimere un punteggio da 1 a 5 anche su altre categorie riguardanti l’offerta di spazi commerciali, ristoranti e sale d’attesa. Come rileva l’indagine, il vincitore assoluto è Singapore – Changi, che raggiunge un punteggio di 4,46 su un massimo di 5. I viaggiatori hanno molto apprezzato i suoi interni lussuosi, la possibilità di accedere durante le ore di attesa a una piscina aperta 24 ore su 24 e a una sala cinema gratuita. Piacciono molto anche i giardini di orchidee, con la loro folta colonia di farfalle , la serra interna con piante e alberi ad alto fusto e la cascata alimentata ad acqua piovana.



Sul secondo gradino del podio sale l’aeroporto di Zurigo con 4,17 punti, che guadagna una posizione rispetto allo scorso anno. Terzo, a breve distanza si piazza l’aeroporto di Istanbul Atatürk, con 4,16. L’aeroporto di Monaco è stato giudicato, dopo quello di Singapore, come il migliore del mondo per fare shopping, mentre Zurigo è stato apprezzato soprattutto per il comfort delle sue sale di attesa, ideali per rilassarsi. Vince invece la palma per l’offerta culinaria l’aeroporto di Bogotà-El Dorado, seguito da quello di Zurigo e dallo scalo di Madrid-Barajas.



Lo scalo di Fiumicino guadagna diverse posizioni rispetto alla scorsa edizione, con un ottimo nono posto: da sottolineare che il nostro aeroporto è stato menzionato, negli anni passati, per ben tre volte tra le strutture peggiori del pianeta: è successo, ad esempio, nel 2015 quando ha totalizzato un punteggio di appena 3,34 punti su 5. Tra gli interventi più graditi dai viaggiatori c’è l’apertura (realizzata a fine 2016) della nuova area internazionale, l’imbarco E, che grazie all’innovativo molo per i voli e a un’esclusiva galleria per lo shopping ha permesso all’intera struttura di fare un salto di qualità.



LA CLASSIFICA 2018 DEI 10 MIGLIORI AEROPORTI DEL MONDO

1. Aeroporto di Singapore – Changi (4,46)

2. Aeroporto di Zurigo (4,17)

3. Aeroporto di Istanbul-Atatürk (4,16)

4. Aeroporto di Copenhagen (4,13)

5. Aeroporto di Monaco di Baviera (4,11)

6. Aeroporto di Düsseldorf (4,03)

7. Aeroporto di Francoforte (4,01)

8. Aeroporto di Madrid-Barajas (3,98)

9. Aeroporto di Roma-Fiumicino (3,96)

10. Aeroporto di Londra-Heathrow (3,95)



LA CLASSIFICA DELLE MAGLIE NERE

La lista degli aeroporti da evitare vede invece al primo posto lo scalo di Casablanca Muhammad V, in Marocco, seguito da quello romano di Ciampino. La maglia nera dello scorso anno, lo scalo berlinese di Schönefeld, ha migliorato invece la sua offerta ai viaggiatori, passando dal primo al quarto posto nella black list degli scali peggiori.



1. Aeroporto di Casablanca - Muhammad V

2. Aeroporto di Roma-Ciampino

3. Aeroporto di Tegel - Berlino

4. Aeroporto di Berlino-Schönefeld

5. Aeroporto di Londra-Luton