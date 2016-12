A Santa Catalina, la California di Marylin

06:00 - Poco conosciuta dagli Europei, Santa Catalina è stata la dimora di Marylin Monroe, incantata dalle palme ondeggianti nel vento tiepido del Pacifico, dalle spiagge di sabbia candida, dai tramonti spettacolari e da un mare dalla temperatura mite anche in inverno. Santa Catalina è una località perfetta per passare una vacanza in totale relax a soli 35 km al largo della costa della California meridionale.

Non solo Tahiti, non solo Hawaii. L’ Oceano Pacifico riserva infinite sorprese che testimoniano la sua sterminata grandezza. Tra queste un’isola da sogno, ben poco frequentata dal turismo europeo: Santa Catalina è un'isola dell'arcipelago delle Channel Islands in California (USA), situata a circa 30 km dalle coste della Contea di Los Angeles, di cui fa parte. Secondo l'ultimo censimento del 2000, conta meno di 4mila abitanti. Catalina, come viene spesso definita dai suoi residenti, ha tutto ciò che si può desiderare da una vacanza in un’isola oceanica: alberghi di ottimo livello e che lasciano soltanto l’imbarazzo della scelta, cucina a base di pesce fresco e infinite possibilità di praticare sport acquatici. Tante le sorprese che attendono i visitatori, a partire dalla storia di quest’ isola, buen retiro per i Vip targati Usa e frequentata dal bel mondo hollywoodiano , per passare a straordinari percorsi in una natura splendida e tutelatissima, per finire sorseggiando un buon bicchiere del vino isolano, al cospetto di un tramonto sfolgorante.



La barriera corallina che circonda Santa Catalina è la delizia dei sub - Ricca com’è di relitti, le immersioni sono un’avventura. Ma per ammirare questi ricchissimi fondali ci sono appositi tour con barche dal fondo trasparente che permettono di ammirarli in diretta. La ricca natura dell’isola permette di ammirare aquile, volpi selvatiche, bisonti allo stato brado, è tutelata dall’associazione Catalina Island Conservancy, che prende molto seriamente la tutela dell’ambiente tanto che ha imposto un severo limite al numero delle auto a motore che possono circolare sul suo territorio e molti residenti si muovono utilizzando i cart da golf elettrici, che sono anche a disposizione dei turisti insieme a un certo numero di taxi, di biciclette.



Il museo dell’isola nel vecchio Casinò - Solo la capitale Avalon, la capitale che conta poco più di duemila abitanti, non ha restrizioni di traffico. La cittadina possiede un Museo dedicato all’Isola, costruito all’interno di un Casinò del 1929, costruito in stile Art Deco con una sala da ballo e una sala teatro. Il Museo organizza anche dei tour di visita alla cittadina.I collegamenti con la terraferma sono ottimi: il traghetto Catalina Express impiega un’ora per la traversata, oppure ci si può concedere il lusso di un breve viaggio in elicottero che in 15 minuti porta il turista in un autentico paradiso.



Per maggiori informazioni: www.visitcatalinaisland.com