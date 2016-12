A Miami le vacanze non finiscono mai

Il clima favorevole durante tutto l’arco dell’anno, le spiagge caraibiche e le acque trasparenti della Biscayne Bay fanno da sfondo ad una metropoli cosmopolita, un “melting pot” in cui si amalgamano culture diverse.

Oltre alle bellezze naturali, Miami vanta un ambiente artistico e culturale vivo e moderno, una movimentata vita notturna, ristoranti di fama mondiale ed un calendario sempre ricco di eventi culinari, artistici e musicali.

Miami ha ormai conquistato un ruolo di rilievo a livello internazionale grazie alla sua fervente scena artistica, ai suoi quartieri multiculturali e alla sua offerta culinaria che accoglie sapori provenienti da ogni parte del mondo riproponendoli in chiave contemporanea. Ed ecco sette motivi per visitare Miami.



Eterna primavera - La temperatura media annua di 24,5°C, le giornate baciate dal sole che risplende nel cielo limpido punteggiato da nuvole che sembrano zucchero filato, la brezza leggera che rinfresca durante il giorno ed il calore che riscalda le notti al chiaro di luna da sempre costituiscono l’attrattiva principale di Miami. Situata poco più a nord del Tropico del Cancro, Miami comprende numerose isole e formazioni coralline collegate tra loro da ponti sospesi e strade panoramiche da cui è possibile godere di una vista mozzafiato sulla Biscayne Bay, mentre chilometri e chilometri di spiagge bianchissime si estendono lungo tutta la costa bagnata dalle calde acque del Mar dei Caraibi.



Avanguardia - Tra una passeggiata per osservare gli spettacolari murales del Wynwood District allo shopping tra le vetrine del nuovo Miami Design District, passando per Downtown Miami, oggi sede di nuovi ristoranti, hotel di design e frizzanti locali hipster. Un tour nel nuovo FAENA District, il progetto immobiliare ideato dall’imprenditore argentino Alan Faena in collaborazione con il regista Baz Luhrman e pluripremiati architetti, ingegneri e designer, per concludere con una visita culturale in alcuni dei più celebri musei e gallerie di arte moderna e contemporanea degli Stati Uniti, e non solo, come il Museum of Contemporary Art (MOCA), il The Bass Museum of Art e la Rubbell Family Collection.



Celebrities - A Miami prevale la filosofia del “vivi (al meglio) e lascia vivere (ancor meglio)”. D’altronde non potrebbe essere altrimenti, data l’eterogeneità di gruppi etnici, culture e lingue (se ne parlano più di 100) che convivono nell’area urbana di Miami.I visitatori respirano l’atmosfera rilassata della città già dopo pochi istanti l’arrivo al Miami International Airport, lasciandosi alle spalle lo stress e immergendosi nei colori di Miami e della sua popolazione. Cubani, haitiniani, statunitensi, europei, latino e afroamericani hanno scelto i 35 distretti urbani di Miami come loro approdo finale, attratti dal clima e dall’atmosfera cosmopolita e vibrante di questa città.



La Natura - Molti visitatori sono sorpresi dallo scoprire che Miami vanta ben due parchi nazionali: Everglades National Park e Biscayne National Park.Con un’area di 1,5 milioni di acri, Everglades National Park è il terzo per estensione tra i parchi nazionali degli Stati Uniti. Composto da praterie di sawgrass, paludi di mangrovie e selva subtropicale e immerso nelle calde acque della Florida Bay, il parco e le sue acque verdi, apparentemente senza fine, ospitano una rara comunità di piante e animali in via di estinzione, tra cui i celebri alligatori che è possibile studiare, divertendosi, grazie ai tour in airboat offerti da attrazioni turistiche come la Everglades Alligator Farm e il Everglades Safari Park.



Gastronomia - Con quasi 10.000 ristoranti - dai caffè all'aperto alle opzioni culinarie di alta classe - Miami di è un punto di riferimento internazionale per la varietà della sua cucina, che accoglie sapori provenienti da ogni parte del mondo riproponendoli, spesso, in chiave contemporanea. Anche i Food Truck gourmet hanno reso la destinazione molto celebre, inserendola nella classifica delle 5 migliori città per lo street food. ogni mese dell’anno Miami ospita una fitta programmazione di prestigiosi eventi enogastronomici che aggiungono pepe all’offerta ristorativa della città. Il Food Network South Beach Wine & Food Festival (sobefest.com) è diventato una tappa obbligatoria per i buongustai internazionali. Un week-end stracolmo di degustazioni, cene preparate da chef stellati e seminari culinari, divenuto ormai il festival enogastronomico più celebre negli Stati Uniti. L’edizione 2017 si svolgerà dal 22 al 27 febbraio.



Bambini - Il clima quasi perfetto fa di Miami il luogo ideale per far vivere ai bambini un'esperienza straordinaria e indimenticabile in qualsiasi stagione dell'anno. Dal celebre Miami Children’s Museum ai bellissimi parchi, dalle spiagge ai tour guidati in bicicletta, Miami propone sempre qualcosa che farà felice ogni bambino, anche quello che è dentro a ognuno di noi. Ci sono tantissime cose divertenti da fare, molte delle quali assolutamente gratis. Tra queste, merita una visita il Matheson Hammock Park, che si sviluppa su un’area di 600 acri (24 ettari). Grazie alla sua natura rigogliosa e a una splendida isola, è una destinazione ideale, non affollata, per adulti e bambini amanti della natura. Le famiglie in cerca di divertimento e avventure, possono visitare Jungle Island, che offre programmi di immersione nella natura molto inusuali, come l’interazione diretta con lemuri rossi, bianchi e neri e con i bradipi o il VIP Safari, che offre una tour privato per osservare il ‘dietro le quinte’ della giungla della durata di 90 minuti che include incontri ravvicinati con i lemuri e con l’unico Cassowary addomesticato sul pianeta. I bambini impazziranno per il Miami Zoo, considerato uno dei 10 migliori giardini zoologici degli USA nonchè l'unico zoo subtropicale negli Stati Uniti continentali.



... e costa poco - L’attrazione principale di Miami è il suo clima ideale, che è sempre gratuito, e ciò consente di godere di un’infinita varietà di attività all'aria aperta ogni giorno dell’anno. Dalle spiagge libere di Miami Beach a Crandon Park Beach, tre miglia di spiaggia in stile laguna con passeggiate e piste ciclabili, reti da beach volley, rifugi all’ombra per cercare refrigerio e aree barbecue, le spiagge di Miami offrono la garanzia di trascorrere una giornatalow cost. Una spiaggia gratuita e ancora più esclusiva, perchè meno battuta dai turisti, si trova a Key Biscayne, sulla punta del Bill Cape Florida State Park in cui svetta il suo antico faro. È la meta ideale per gli appassionati di pesca e per chi è in cerca di privacy. Miami ha una miriade di musei, ricchi di arte e cultura, alcuni dei quali offrono accesso gratuito in giornate selezionate. Il Wolfsonian-FIU è gratuito ogni venerdì dopo le ore 18 mentre il Peréz Miami Art Museum (PAMM) offre l’ingresso libero il secondo sabato di ogni mese.