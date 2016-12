A cena nei ristoranti di lusso migliori del mondo

Un pranzo o una cena in un ristorante di atmosfera sono un ingrediente fondamentale di una bella vacanza. Il fatto poi di concedersi una serata in un locale di lusso può trasformare il viaggio in un'esperienza indimenticabile. Ecco allora le strutture migliori del mondo, secondo la speciale classifica TripAdvisor Travellers' Choice Fine Dining Restaurants1 2015, stilata secondo le segnalazioni dei viaggiatori di tutto il mondo.

Sono in tutto 356 i ristoranti nel mondo ad aver ricevuto il riconoscimento, I vincitori sono stati determinati utilizzando un algoritmo che ha preso in considerazione la quantità e la qualità delle recensioni in un periodo di 12 mesi.





Il ristorante più apprezzato a livello mondiale si trova a Lasarte (Spagna): è il Martin Berasategui, seguito dal canadese Europea, a Montreal, e al terzo posto, dal francese Maison Lameloise, a Chagny. Il miglior ristorante d'Italia è a Venezia: è il ristorante Riviera, in pieno centro, di fronte alla Giudecca. Nella Top Ten italiana Roma fa la parte del leone, con tre strutture in classifica: il ristorante Pipero al Rex che conquista la medaglia d'argento, seguito in quinta posizione da La Terrazza sull'Eden e in settima posizione da La Pergola. Al terzo posto si piazza il ragusano "Duomo".



Top 10 mondo

1.Martin Berasategui, Lasarte, Spagna

2.Europea, Montreal, Québec

3.Maison Lameloise, Chagny, Francia

4 Adam's, Birmingham, Regno Unito

5.Restaurant Sat Bains, Nottingham, Regno Unito

6 Geranium, Copenhagen, Danimarca

7.PIC, Valence, Francia

8 NARISAWA, Minato, Giappone

9.Le Manoir Aux Quat' Saisons, Great Milton, Regno Unito

10.Epicure, Parigi, Francia



Top 10 Europa

1.Martin Berasategui, Lasarte, Spagna

2.Maison Lameloise, Chagny, Francia

3. Adam's, Birmingham, Regno Unito

4. Restaurant Sat Bains, Nottingham, Regno Unito

5.Geranium, Copenhagen, Danimarca

6. PIC, Valence, Francia

7. Le Manoir Aux Quat' Saisons, Great Milton, Regno Unito

8. Epicure, Parigi, Francia

9. El Celler de Can Roca, Girona, Spagna

10. HanTing Restaurant, L'Aia, Paesi Bassi



Top 10 Italia

1. Riviera , Venezia

2. Pipero al Rex, Roma

3. Duomo, Ragusa

4. Piazza Duomo, Alba (CN)

5. La Terrazza dell'Eden, Roma

6. Ristorante Esplanade , Desenzano Del Garda (BS)

7. La Pergola, Roma

8. Enoteca Pinchiorri, Firenze

9. Ristorante Don Alfonso 1890, Sant'Agata sui Due Golfi (NA)

10. Da Vittorio, Brusaporto (BG)