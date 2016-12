2016: l’anno giusto per una vacanza alle Hawaii

Four Seasons Resort, Lāna‘i - Agli inizi di Febbraio, il Four Seasons Resort Lāna‘i riaprirà le sue porte dopo un restauro multimilionario. La ristrutturazione comprende 217 camere, tra cui 51 suite, lobby e area relax, e nuove esperienze gastronomiche, come il premiato NOBU Lāna'i e ONE FORTY, American Steak e Hawaiian Seafood. Il resort godrà anche di una nuova piscina, un centro termale ristrutturato, negozi di lusso - che vendono Missoni, Jimmy Choo e la Lāna‘i Collection – un nuovo Pro Shop dedicato al golf accanto al campo Manele Golf Course firmato dal grande Jack Nicklaus, e l'aggiunta di nuove facilities per i transfer.



Hilton Garden Inn Kaua‘i Wailua Bay, Kaua‘i - Aperto ad aprile, l’Hilton Garden Inn Kaua‘i è il primo Hilton Garden Inn delle Hawaii. Situato vicino a Kaua‘i’s Wailua Bay, il resort di 216 camere si trova in riva al mare sulla 3-5920 Kūhiō Highway, dove il famoso fiume Wailua s’incontra con l’Oceano Pacifico. L’albergo dispone di una palestra con due piscine esterne, un idromassaggio e un parco giochi vicino al percorso pedonale e ciclabile Ke Ala Hele Makalae, che abbraccia la costa orientale.



Ai Love Nalo, O‘ahu - Aperto a febbraio, Ai Love Nalo è un nuovo ristorante vegano fondato da Malia Smith. Il mantra del ristorante è quello di preparare pietanze accessibili a tutti, dove lo chef compra gli ingredienti per i suoi piatti dai produttori locali. Vegani, vegetariani e carnivori gusteranno le proposte del menù, come il Kaukau Luau (patata locale Okinawa, tofu e verdure locali cucinate in foglie di cocco cremoso luau) e un Tofu Poke Bowl (tofu locale, limone, cipolla, avocado, cipolla verde e furikake). Sono in menù anche insalate, sandwich, frullati e prodotti appena sfornati.



LEGO® Brick Art al McBryde Garden, Kaua‘i - Per la prima volta la mostra itinerante dell’artista Sean Kenney sarà ospitata alle Hawaii nel giardino del National Tropical Botanical Garden, il McBryde Garden di Kōloa, Kaua‘i, dall’8 maggio al 10 luglio 2016. La mostra presenta 14 sculture a tema natura create con oltre 378.000 singoli mattoncini LEGO®, nonché offre la possibilità di prender parte a una serie di eventi speciali, concorsi e spettacoli di cinema.



International Market, O‘ahu - L’apertura dell’International Market è prevista per fine agosto e sarà la rivitalizzazione del famoso Waikīkī International Market Place chiuso nel 2014. Il nuovo mercato avrà un design tipicamente hawaiano, legato al passato culturale di Waikiki. Nel novembre dello scorso anno, il ristorante stellato Michelin Yauatcha ha annunciato che avrebbe fatto parte del gruppo di 10 ristoranti dell’International Market.



Kona Coffee Festival (4 al 13 Novembre 2016) - Arrivato a festeggiare il suo 46° anniversario, il Kona Coffee Festival è il più antico festival di Hawaii Island che unisce la cultura unica dell'isola all'eredità di 200 anni di tradizione. L'evento di quest'anno includerà un tour dei cafè dell'isola, una sfilata di lanterne e l’elezione di Miss Kona Coffee.



Parata del 75° anniversario di Pearl Harbor (7 dicembre 2016) - Quest'anno ricorre il 75° anniversario del bombardamento di Pearl Harbor, che ha avuto luogo il 7 dicembre 1941, durante la seconda guerra mondiale. La Pearl Harbor Memorial Parade celebrerà i sopravvissuti di Pearl Harbor, i veterani e i militari in servizio attivo e le loro famiglie. L'anniversario avrà inizio alle 17.00 con una cerimonia di apertura a Fort DeRussy Park, Oahu, partendo da Kalakaua Avenue a Waikiki terminando allo zoo di Honolulu.



Per maggiori informazioni sulle Hawaii: www.gohawaii.com