Viaggi per single: una vacanza al top

10:52 - Per il vostro prossimo viaggio desiderate una vacanza "da soli", lontani da tutto e tutti, alla scoperta di posti incredibili? Bene, se non sapete dove andare e volete qualche suggerimento in proposito, date un’occhiata qui di seguito, le idee non mancano! A voi non resta che scegliere il luogo che preferite, comprare il biglietto e partire.

IN GIRO PER IL MONDO “DA SOLI” – L’idea del viaggio da single vi alletta ma vi comincia a turbare sia l’aspetto economico che il pensiero di ritrovarvi a fare una vacanza con coppie? Non vi preoccupate a risolvere questi problemi ci ha pensato Vuela che con la nuova formula di viaggio “Travel for me” è in grado di proporre un inedito stile di girare il mondo che prevede: minigruppi composti al massimo da 12 persone accompagnate dall’Italia da un tour leader di Vuela per la durata di tutto il viaggio. Unica condizione: bisogna che vi iscriviate da soli, al gruppo infatti non sono ammesse persone che già si conoscono fra loro; lo scopo del viaggio infatti non è solo visitare paesi stupendi ma è anche e soprattutto fare in modo che chi parte da solo abbia la possibilità di conoscere nuove in più i costi della vacanza sono contenuti grazie alla possibilità di ripartirli tra le 12 persone che ne fanno parte.

Tschuggen Grand Hotel ad Arosa fra le montagne dei Grigioni offre un magnifico weekend con tanto di attività all’aperto con personal trainer, tempo dedicato al relax nell’oasi di benessere e dieta bilanciata.



Il pacchetto si chiama: “Girls gone wild”(le ragazze ne vanno matte) e tra le tante opportunità offre anche la possibilità di prenotare una lezione per imparare a ‘sfilare’ in tacchi alti con la trainer ufficiale di Miss Svizzera. L’offerta prevede anche l’ingresso nella Tschuggen Bergoase, ‘l’oasi di montagna’ di 5000 mq della e l’utilizzo dello Tschuggen Express, la cabinovia su rotaia privata dell’hotel per raggiungere rapidamente l’alta quota. Per maggiori informazioni:



Magari un viaggio da single di ostello in ostello fa al caso vostro! E Hostelworld potrebbe essere proprio la risposta giusta. Ecco a voi qualche idea di possibili mete europee giuste in ogni senso. A Copenaghen si trova il Generator Copenaghen, che offre camere da hotel, tutte con bagno privato, e atmosfera da ostello. Perfetto per esplorare a piedi tutta la città, mixa arredi vintage e wi-fi gratuito. Le grandi aree comuni, i salotti e la sala giochi sono perfette per socializzare con gli altri ospiti e al suo interno si trova un pub/club per serate in compagnia!!

Ad Amsterdam, fiore all’occhiello della vita notturna europea e senza dubbio una delle mete privilegiate per chi si muove da solo, ecco il The Bulldog Hostel. Una vera istituzione, presente da decenni e ora completamente rinnovato, accoglie gli ospiti con un coloratissimo ambiente a 5 stelle. I suoi party nel lounge bar sono tra i più famosi della città, e sono aperti a tutti. Senz’altro la scelta perfetta per un single che vuole divertirsi. A Belgrado, il San Art Floating Hostel si trova, come suggerisce il nome, su un barcone attraccato alla riva del fiume, alla confuenza di Danubio e Sava. Solo 9 camere, vere cabine dove domina il legno, garantiscono un ambiente insolito. E situato a pochi passi dal quartiere della vita notturna di Belgrado, una delle party-destination del momento.

