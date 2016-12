28 febbraio 2014 USA: Asheville e il suo Festival dei Fiori Una natura da mozzare il fiato, colori e profumi intensi, cultura e buon cibo per la città più interessante del Nord Carolina Tweet google 0 Invia ad un amico

09:37

Nel cuore delle Blue Ridge Mountains nella Carolina del Nord c’è una vera e propria oasi urbana, bella e sofisticata, Asheville. Immersa in una natura mozzafiato è la meta ideale per chi desidera un viaggio tutto natura, buona cucina e cultura. Un consiglio: non perdetevi il Biltmore Blooms Festival of Flowers che dal 20 marzo al 23 maggio invaderà la bella cittadina di fiori coloratissimi, colori vivaci e profumi delicati.

ASHEVILLE: NATURA, CULTURA E CULTURA ENOGASTRONOMICA - La bella cittadina, capoluogo della contea di Buncombe, dispone di un centro vivace, ricco di negozietti e caffetterie; di numerosi parchi e di ben 60 gallerie d’arte. Ma Asheville è anche ottima cucina, tanta natura e scenari paesaggistici di una bellezza incredibile a cominciare dal tratto di strada che si deve percorre per arrivare in città, la Great Smoky Mountains National Park. Ma la bella città della Carolina del Nord è anche un luogo dedicato ai giovani e agli artisti. Ad esempio: il suo Wollworth Walk è uno spazio che espone continuamente opere d'arte. Un consiglio: per conoscere nel modo più divertente e piacevole la città e la sua storia, affidatevi ad uno dei tanti “self grand tour” guidato a piedi completamente gratuito. Tra i tanti itinerari proposti uno dei più gradevoli è sicuramente il sentiero Floyen Urban. Di tanto in tanto fate una pausa presso uno dei midway brewary per uno spuntino dolce o salato.