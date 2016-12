13 giugno 2014 Un paradiso chiamato Saint Vincent e Grenadine L'arcipelago di 30 isole nel Mare dei Caraibi è la meta ideale per una vacanza tutto mare, relax e divertimento Tweet google 0 Invia ad un amico

17:31 - Non c’è nulla da fare, il caldo, la stanchezza e lo stress della vita di tutti i giorni vi indicano una sola via d’uscita per la vostra salvezza psicofisica: una bella e rigenerante vacanza lontano da tutto e tutti. Bene, una delle mete più adatte alla vostra esigenza è sicuramente l’arcipelago di Saint Vincent e Grenadine nella Piccole Antille. In più in questo periodo c’è anche il coloratissimo carnevale Vincy Mas Carnival. Non perdete tempo, il sole, il mare e la libertà vi stanno aspettando per giorni davvero indimenticabili.

UN TUFFO “IN PARADISO” A RITMO DI MUSICA – L’arcipelago di St Vincent e Grenadine nelle Piccole Antille è famoso non solo per la sua natura incontaminata e per le sue acque cristalline ma anche perché ospita nei mesi estivi il Vincy Mas Carnival. Gli amanti della musica, dei colori e dei ritmi caraibici avranno l’imbarazzo della scelta tra i tanti eventi che di svolgeranno nell’arcipelago tra il 27 giugno e l’8 luglio. Il Vincy Mas è un mix di cultura africana, tradizioni europee e folklore caraibico. Come ogni anno, le attività in calendario sono tante e tutte molto divertenti, a partire dall’Official Launching fino alla grande chiusura con il Mardi Gras che ospita sfilate delle caratteristiche bande di diversi stili musicali e ballerini con costumi tradizionali. Le strade della capitale Kingstown durante il carnevale sono letteralmente invase da folle di persone in festa, colori e tanta musica.

Tra gli eventi più seguiti Miss Carnival, Dimanche Gras Show, l’elezione del re e della regina del carnevale, e il Junior Pan Fest, pensato per il divertimento dei più piccoli. Il Carnival Development Corporation (CDC) è l’organizzazione alle spalle dell’evento, che cerca di rendere straordinaria l'esperienza dei concerti durante il Carnival: quest’anno ha introdotto il Fantastic Friday tutto dedicato alle semifinali di Calypso, venerdì 27 giugno che grazie alla collaborazione con la St. Vincent Brewery consentirà ai partecipanti paganti $ 30 di avere una quantità illimitata di qualsiasi prodotto del birrificio. I 22 ballerini di calypso in lizza per la finale si sfideranno domenica 6 luglio.

TRA CORALLI, NATURA E MARE CRISTALLINO – Questa bellissima terra del Centro America è formata da una trentina di isole e atolli, circondati da spiagge bianchissime e una natura verde e rigogliosa. Tra le diverse isole la principale è quella di Saint Vincent mentre Le Grenadine sono isole molto piccole, famose per la loro barriera corallina e per quell'acqua trasparente e cristallina. Tra le piccole Grenadine sicuramente non sono da tralasciare l’isola di Bequia, Mustique, Canouan, Mayreau, Union Island, Palm Island e Petit St. Vincent.