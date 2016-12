27 giugno 2014 U.S.A: viaggio nel West tra parchi e grandi metropoli Da San Francisco alla stravagante Las Vegas, passando attraverso il parco di Yosemite e la Death Valley, per una vacanza spettacolare Tweet google 0 Invia ad un amico

17:52 - È da tempo che desiderate una vacanza in U.S.A. ma non nelle canoniche località? Bene, ecco a voi un perfetto tour alla scoperta della destinazione per eccellenza d'America, il West. Un tour che da San Francisco a Las Vegas vi condurrà atraverso le più affascinati località della costa ovest degli USA, compreso il parco di Yosemite e la suggestiva Death Valley.



VIAGGIO A STELLE E STRISCE PER UNA VACANZA "DA FILM" - l'Itinerario proposto vi alletta ma non sapete proprio a chi affidarvi? Bene, provate a dare un'occhiata ai tour proposti da Viaggigiovani.it. per questa zona dell'America, pensati per un minimo di 10 e un massimo di 12 partecipanti e in partenza: dal 20 luglio al 3 agosto; dal 27 luglio al 10 agosto; dal 3 al 17 agosto e dal 10 al 24 agosto 2014. Il tour ha inizio da San Francisco, la bellissima città dal caratteristico mix di costruzioni vittoriane e moderne, dove ogni quartiere esprime al massimo la propria anima peculiare.

Qui non dimenticatevi di fare un giro in tram partendo da Fisherman’s Wharf; di visitare Alcatraz, una piccola isola situata nella Baia di San Francisco. Essa venne usata come faro, fortezza militare e, infine, come prigione federale fino al 1963. Le guardie forestali forniscono eccellenti tour guidati in cui spiegano la storia e le leggende che circondano “The Rock”. E poi ancora: il Golden Gate Park, che offre dozzine di attività divertenti da fare. Le mete migliori sono la Serra dei Fiori (Conservatory of Flowers) e il Giardino del tè Giapponese (Japanese Tea Garden).

Lasciata San Francisco l'itinerario prosegue poi verso il parco di Yosemite, considerato uno dei più belli degli interi Stati Uniti. La sua bellezza impressionante è dovuta in parte alla Yosemite Valley, la cui superficie piatta contrasta nettamente con le vicine pareti di granito verticali. Le rupi di granito, che comprendono il monolite de El Capitan, Glacier Point, e l’Half Dome svettano nel cielo mentre vengono bagnate da cascate ancora più grandi. Inoltre, lo Yosemite include una vasta distesa montana di vette, fiumi, prati e boschi di sequoie giganti. Al villaggio di Yosemite, potrete visitare il Valley Visitor Center e vedere il loro filmato d’orientamento, le pubblicazioni, i programmi teatrali e le mostre che ripercorrono la storia del luogo.Sempre nella Yosemite Valley, potrete ammirare le cascate; visitare il Mirror Lake/Meadow nella East Valley e la famosa “Tunnel View” presso il Wawona Tunnel.

Passando per la suggestiva Death Valley si giunge infine alla scintillante Las Vegas, città del gioco d’azzardo e del divertimento per eccellenza, per poi spostarsi al parco naturale dello Zion. Ogni giorno si cambia scenario, luce, colori, per un susseguirsi di emozioni senza pari, ma per giungere al Bryce Canyon si percorre la strada più spettacolare dell’intero circuito. Alla Monument Valley, set di innumerevoli film western, si può partecipare ad una escursione in jeep insieme agli Indiani Navajo che vivono in questa zona, e ancora il Grand Canyon, patrimonio Unesco, la mitica Route 66 e infine Los Angeles, dove “tutti hanno un sogno”, dove si possono visitare gli Studios, rilassarsi sulle lunghe spiagge o andare a caccia di star!! Qui ogni hotel e casino è caratterizzato da un tema distintivo e tutti hanno facciate meravigliose.

Cosa fare una volta giunti in città: andate fino in cima alla torre dello Stratosphere Hotel, l’edificio più alto ad ovest del fiume Mississippi. Godetevi la cena sul Top of the World,o semplicemente ammirate la vista dal ponte di osservazione. Visitate qualcuno degli hotel principali, come il Caesar Palace, The Venetian e il Paris per lo shopping di lusso. Se siete in cerca di affari, guidate fino a uno degli outlet - centri commerciali dove vendono capi di grandi stilisti a prezzi scontati.

Cenare a Las Vegas è sensazionale! Chef conosciuti in tutto il mondo hanno deciso di fare questa città la loro cucina; c’è un ristorante per ogni tipo di palato! Assicuratevi di non perdere lo spettacolo notturno della fontana al Bellagio Hotel. Utilizzando una spettacolare combinazione di musica, luci e acqua, il Bellagio fornisce dà vita a magnifiche performance notturne con la sua fontana maestosa. Per vedere un lato diverso di Las Vegas, visitate Fremont Street, che si distingue per i suoi negozi, ristoranti e casino. Sopra di te è appeso un baldacchino su cui vengono proiettate più di 12 milioni di luci creando uno spettacolo unico.



