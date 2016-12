Turchia: tour da Istanbul a Fethiye

12:38 - Il vostro prossimo viaggio lo immaginate in Turchia alla scoperta di Istanbul, Ankara e della Cappadocia? Siete fortunati perché proprio qui di seguito troverete tutte le indicazioni per un perfetto tour nelle mete da voi prescelte. Un consiglio: non fatevi troppo ammaliare dalla bellezza della Turchia, correte il rischio di non voler più tornare a casa!

DA ISTANBUL AL FIUME CAUNES PER GIORNI INDIMENTICABILI - L’itinerario, proposto da Viaggigiovani.it fino al mese di settembre 2014, parte da Istanbul antica capitale che riunisce in sé la decadenza e lo splendore, le vestigia delle culture Bizantina e Ottomana, donando un romanticismo che si mostra al suo massimo al momento del tramonto sul Bosforo. Cosa visitare in città: i monumenti più belli di Istanbul si trovano nella parte a forma di triangolo che è circondata a sud e a ovest dal Mar di Marmara, a nord da Haliç, il Corno d’Oro, e ad est dalle mura. La zona che forma il nocciolo di Istanbul oggi viene chiamata Piazza Sultanahmet.

Qui potrete vedere insieme le bellezze dei monumenti sia Bizantini che Ottomani: il Palazzo che era il centro del potere, la Basilica di Santa Sofia “Ayasofya” che era la costruzione religiosa più grande, l’Ippodromo centro della vita sociale e la Cisterna Yerebatan “Yerebatan Visiri” che faceva fronte in gran parte alla mancanza d’acqua della città. Ma i due monumenti più importanti di Istanbul senza ombra di dubbio sono: il Museo della Basilica di Santa Sofia “Ayasofya”, e la Moschea Sultan Ahmet, la famosa Moschea Blu, l’unica moschea al mondo ad avere sei minareti.

Lasciata Istanbul l’itinerario, dopo una tappa al castello della romana Ankara, prosegue poi in direzione Cappadocia, una regione che sembra uscita da un libro di fiabe: camini di fate, camminamenti sotterranei, chiese e città nascoste, magari da ammirare a bordo di una coloratissima mongolfiera. Ma le meraviglie in Cappadocia non finiscono. Ad attendervi infatti c’è anche il magico Pamukkale, il Castello di Cotone. Una favolosa costruzione naturale di terrazze con piscine calcaree di un bianco accecante disposte su più piani. Le piscine naturali sono state formate dalle acque termali ricche di sale, le cui sorgenti erano famose fin dai tempi dei Greci per le loro qualità terapeutiche.

Dallo natura l’itinerario conduce a Efeso, la meglio conservata e più bella città classica di tutto il Mediterraneo. Qui farete un vero e proprio salto nel passato, visiterete l’incredibile Tempio di Diana, considerato già ai tempi dei Romani come una delle sette meraviglie del mondo, ammirerete il possente Tempio di Adriano, fontane, piscine, biblioteche, e la romantica Casa di Amore, dove scambiarsi un bacio benaugurante.

Infine gli ultimi giorni del tour sono dedicati al mare. Raggiungerete Fethiye, piccola e popolare località situata su una bellissima baia, cosparsa di isole. Da qui potrete partire per escursioni sulle isole vicine e visitare i resti dell’antica Licia, l’incredibile natura lungo il fiume Caunes, la "Laguna Blu" con la sua acqua limpida e cristallina e la Valle delle Farfalle. Kas, Kaputaj, Kalkan e Kekova sono alcuni dei pittoreschi borghi marini il cui ricordo resterà indelebile nel vostro cuore.



Per maggiori informazioni: www.viaggigiovani.it



Per conoscere le condizioni del tempo, visita www.meteo.it



Nell'attesa di raggiungere la Turchia, guardate questo video