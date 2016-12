Tunisia inedita: tour nel sud del Paese

11:34 - Quando pensate alla Tunisia vi vengono in mente scenari di mare incredibili e città dalla cultura millenaria? Bene, avete ragione ad immaginarvela così. Ora però a questa immagine provate ad aggiungerne un’altra, nascosta ma non per questo meno bella e di minor fascino, il volto meno noto del Paese: l'entroterra del sud. La zona posta nel cuore del deserto tra Tozeur e Douz. Cosa state aspettando? La Tunisia vi aspetta per regalarvi tutte le sue bellezze.

Per conoscere il meteo sulla Tunisia in tempo reale, consulta le previsioni di www.meteo.it

– L’entroterra del sud della Tunisia è un vero e proprio concentrato di bellezze naturali e culturali, paesaggi suggestivi e tradizioni antiche racchiuse fra le dune del Sahara. Un tesoro stupefacente da visitare sicuramente in primavera o in l’autunno, quando le temperature sono gradevoli e il sole anticipa l’estate o ne prolunga il ricordo. Preparatevi a visitare, con la sua splendida Medina, ie il vicino paesino “bianco e blu”. Dalla Capitale, poi, in soli 40 minuti di volo, potrete raggiungere facilmente, piccola cittadina del sud che apre le porte del deserto più inedito.Una volta giunti a Tozeur, salite a bordo di fuoristrada 4x4 e lasciatevi condurre alla scoperta di quei luoghi che rendono questo Paese una destinazione unica al mondo: la rigogliosa, lee il. Qui l’ocra della sabbia e il turchese del cielo vengono illuminati dal sole, facendo risaltare ancora di più il verde intenso delle palme e i colori delle cheche che appese al vento (in arabo litham), ossia i teli utilizzati dai tuareg per proteggersi dal sole.Una volta giunti nel deserto aprite bene gli occhi e le narici. E sì perché alla bellezza delle dune si uniscono i profumi intensi e invitanti delle spezie e della, che ad ingredienti tipicamente mediterranei come verdure, frutta e olio d’oliva unisce ingredienti della cucina locale, come l’agnello e la harissa. Il tutto addolcito dall’inconfondibile aroma del the alla menta, un vero e proprio rito della tradizione tunisina, perfetto da sorseggiare in ogni momento della giornata. E se poi, non avete idea di dove soggiornare a Tozeur, una buona soluzione potrebbe essere l’Eden Palm dove potrete anche vivere due esperienze profondamente legate alle oasi e alle sue palme. Eden Palm, infatti, si pone come obbiettivo quello di offrire ai suoi visitatori un’esperienza unica alla scoperta della pianta della palma e del suo prezioso e dolcissimo frutto: il dattero.Vi state chiedendo come l’hotel riesca nel suo intento? Sia con una mostra, attraverso la quale vengono svelati i segreti e le curiosità su questicome il processo di impollinazione della palma, le, i molteplici usi di questo prezioso frutto e il ruolo fondamentale dei; sia con un metodo diciamo più diretto: deliziando gli ospiti con prelibatezze a base di dattero da gustare presso il café-terrasse. E se poi, dopo questo assaggio, vi venisse voglia di portare a casa questa delizia della natura, c’è sempre la boutique dell’hotel che fornisce questo servizio.Se invece siete dei tipi avventurosi, l’esperienza legata al palmeto che fa al caso vostro è sicuramente quella che propone il, un parco divertimenti “eco” dove lo zip line si fa tra le palme. E mentre i più sportivi scivolano da una pianta all’altra, chi desidera rilassarsi può assaporare un rinfrescante the alla menta nell’area relax al centro del palmeto. Amate i luoghi dal fascino stellare? Bene, poco lontano da Tozeur si trova il luogo che fa al caso vostro:set della saga “Star Wars”. Circondato da sola sabbia, il set richiama l’atmosfera lunare del film, trasformando la fantascienza in una bellissima realtà apprezzata dai turisti oltre che dagli amanti della saga. Sempre questa zona è stata scelta come ambientazione de “Il Paziente Inglese”, capolavoro cinematografico degli anni ’90 tratto dall’omonimo romanzo.Chi invece desidera addentrarsi tra le dune può sempre raggiungere il campo tendato, a 24 km da Douz. Qui potrete anche gustare un delizioso pranzetto berbero oppure fermarvi per una notte pernottando in tenda, per godere di uno degli spettacoli più suggestivi al mondo: il tramonto tra le dune di sabbia. Un consiglio: durante il tragitto non perdetevi lo spettacolo che si proporrà ai vostri occhi: la strada per raggiungere questo luogo percorre infatti il territorio al confine dell’Algeria fiancheggiando il più grande lago salato della Tunisia,. L’itinerario si conclude poi con le dune dorate del Sahara. Incantevoli!Come raggiungere il su della TunisiaTozeur è facilmente raggiungibile dalle principali città italiane (Milano, Bologna, Venezia, Roma, Napoli e Palermo) grazie ai collegamenti via Tunisi operati da Tunisair e Tunisair Express.Come organizzare un tour nel deserto: i tour nel deserto tunisino possono essere acquistati presso i tour operator italiani che programmano viaggi in Tunisia o direttamente presso le agenzie viaggi presenti a Douz.Per maggiori informazioni: www.tunisiaturismo.it