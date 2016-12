Tahiti, il paradiso è più vicino

10:26 - Si dice che a Tahiti, così come nelle sue isole, tutto sia rimasto come al principio. La vita da queste parti scorre dolcemente, scandita da ritmi lenti e naturali, il sole splende quasi tutti i giorni dell’anno e la preoccupazione più grande è di stare in armonia con la natura. 4 buoni motivi per preparare le valige destinazione: Tahiti! Tutte le altre bellezze a cui non saprete più rinunciare le scoprirete solo dopo essere atterrati su questo vero e proprio paradiso. Cosa state aspettando? Il paradiso vi attende

TETIAROA, TAHUANA ITI, BORA BORA O MOOREA? Il primo atollo, accessibile attraverso charter privati da Papeete o Moorea, una volta fu il rifugio privato della famiglia reale tahitiana. Paradiso per la fauna locale, ospita un’ampia varietà di uccelli, tartarughe marine e una ricca vita sottomarina. Tetiaroa è un atollo pressoché disabitato ma molto prezioso per i tahitiani, che lo identificano come luogo sacro dove spiagge di sabbia bianca vengono incorniciate da piante di cocco e da una laguna cristallina. Una curiosità: non solo i thaitiani sono letteralmente soggiogati dalla bellezza di questo luogo. Si dice, infatti, che anche Marlon Brando sia caduto sotto il suo incantesimo durante le riprese de “Gli ammutinati del Bounty” nel 1960 e in seguito ne divenne proprietario.



Tra le isole, Tahuna Iti, conosciuta anche come “l'isola degli uccelli”, è una riserva protetta per uccelli marini come fetonti codabianca, sule e numerose altre specie. Oltre 167 specie di pesce sono state osservate nelle acque di questo atollo, dal colorato pesce pappagallo alle aquile di mare e squali pinna nera. Durante la stagione della nidificazione, centinaia di tartarughe depongono le uova sulle spiagge coralline di questa splendida isola. Dove alloggiare? Dove se non al The Brando. L’eco resort di lusso riflette la cultura polinesiana, dispone di due ristoranti che servono piatti di ispirazione polinesiana, nonché fusion e cucina classica francese, offre un lussuoso centro benessere e tanti altri comfort.



A circa 270 chilometri a nord est e a e a soli 50 minuti di volo da Tahiti si trova invece l’isola di Bora Bora con la sua splendida barriera corallina. Questo paradiso in miniatura è circondato da una splendida laguna turchese protetta, montagne lussureggianti e offre ai suoi turisti più intepridi la possibilità di conoscere dal vivo gli squali. Ovviamente guide esperte vi accompagneranno nel momento in cui incontrerete i "dolci" animaletti. Loro gli daranno da mangiare mentre voi potrete avvicinarvi a loro in maniera discreta e sicura. Questa escursione, molto popolare sull’isola, si chiama shark feeding ed è una delle più popolari insieme alla visita del Lagoonarium, una mostra marina che si tiene all’interno della laguna, dove è possibile nuotare in compagnia di razze, tartarughe marine e squali.



Se invece amate le immersioni dirigetevi verso i siti di Anau, noto per gli incontri regolari con le mante giganti, Tapu, famoso per le immersioni in compagnia degli squali, Muri, spesso frequentato da tartarughe e delfini, e Teavanui Pass, affascinante luogo incorniciato da pareti di corallo viola. Moorea, “l’isola magica”, riconoscibile per il modo in cui svetta fuori dal mare in un'esplosione di verde e per la sua forma a cuore, è famosa per le sue due baie Cook e Opunohu; le sue ricche piantagioni di ananas e per i suoi liquori esotici all’ananas, mango, noce di cocco, vaniglia e altri sapori tipici di Tahiti. Qui, inoltre, potrete cimentarvi nello snorkeling, potrete visitare piantagioni di caffè, cotone, canna da zucchero e ananas (tra i più dolci al mondo), degustare succhi di frutta; fare escursioni in jeep 4X4 e a piedi tra i ruscelli e le valli all’interno dell’isola oppure divertirvi grazie ai tour in elicottero tra i canyon e le vette dell’isola. Un appunto per i più sportivi: il 22 febbraio, sull’isola ci sarà la Moorea Marathon. Buona corsetta!