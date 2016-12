8 luglio 2014 Sudafrica: soggiorno tra gli alberi o in una ex centrale elettrica? Alcune tra le più originali soluzioni di soggiorno per una vacanza al dir poco originale Tweet google 0 Invia ad un amico

17:41 - Avete voglia di trascorrere qualche giorno in Sudafrica ma in un modo originale? Bene, ecco a voi alcuni suggerimenti per un soggiorno nella Nazione Arcobaleno veramente particolare. Preparatevi ad alberghi intrecciati tra i rami, atmosfere retrò, cene sotto le stelle e panorami mozzafiato. E se non siete ancora soddisfatti provate a dormire in un bush in riva al mare oppure in una ex centrale elettrica. Il vostro viaggio non potrà non rivelarsi un’esperienza davvero fuori dall’ordinario.

DORMIRE SOSPESI TRA GLI ALBERI, IN UNA CENTRALE ELETTRICA O SOTTO LE STELLE? – E’ da quando siete bambini che sognate di vivere su una casa sull’albero? Bene, in Sudafrica il vostro desiderio potrà essere esaudito. Nella provincia del Limpopo, al Pezulu Tree House Lodge le dieci camere disponibili sono costruite intrecciandosi tra gli alberi e si confondono con la natura circostante. La sera la cena è servita sotto le stelle, così come al nThambo Tree Camp, raggiungibile dall’aeroporto di Hoedspruit nella zona del Greater Kruger Park. Questo luogo davvero unico offre cinque chalet, tutti caratterizzati da un deck affacciato sulla savana dal quale godere di una vista sui monti del Drakensberg. Non lontano dalla città di Polokwane nel Limpopo, tra la fitta vegetazione della foresta della riserva di Woodbush, si scorgono invece le camere sospese del Kurisa Moya, attorno alle quali giocano, arrampicandosi, le scimmie samango.

Se invece amate le vacanze veramente alternative, in Sudafrica di strutture di questo tipo ce ne sono davvero tante: da quelle extra lusso a quelle più selvagge. La struttura del Turbine Hotel, ad esempio, nasce da un ambizioso progetto di recupero di una vecchia centrale elettrica a Thesen Island, lungo la Garden Route. Al suo interno sono visibili tutti i macchinari restaurati e ormai parte integrante dell’estetica di questo hotel a 5 stelle. Sempre all’insegna della “creatività” ma con un occhio rivolto all’ecoturismo è poi il Saxon Hotel di Johannesburg che ha istituito un importante programma green che include pratiche di riciclo e giardinaggio organico, avanzate tecnologie per evitare lo spreco dell’acqua e luci a basso consumo.

Per respirare la vera atmosfera sudafricana, prenotate una suite all’Hoyo-hoyo, situato all’interno di una concessione nel Kruger National Park: è un lodge in perfetto stile Tsonga che offre 6 splendide suite dove si combinano le meraviglie naturali del bush, le delizie della cucina tradizionale e l’opportunità di scoprire la stile di vita e la cultura del popolo Shangaan. Un luogo perfetto per chi viaggia con lo zaino in spalla ed è alla ricerca di una vacanza eco-friendly, a breve distanza dalla foresta e dalla spiaggia lungo la Wild Coast.