4 febbraio 2014 St. Vincent and Grenadine: viaggio romantico Un arcipelago di 32 isole nel Mare dei Caraibi, spiagge chilometriche, mare cristallino, sole e tutte le carte in regola per un perfetto viaggio a due Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:16 - Una vacanza nei Caraibi per riscoprire il romanticismo perduto? Impresa possibile! Basta preparare le valige e dirigersi verso l’arcipelago di St. Vincent e Grenadine nelle Piccole Antille. Le sue isole sapranno come risvegliare in voi tutta la passione sopita. Spiagge candide e orlate di palme, un mare turchese da scoprire in barca a vela, riserve protette, lussuosi resort ed esclusive isole private saranno la culla del vostro amore.

IDEE PER UN PERFETTO VIAGGIO A DUE - Un soggiorno romantico non può non comprendere una location adeguata. E in materia di resort per coppie St Vincent e Grenadine non è secondo a nessuno. Tantissimi hotel presenti sull’arcipelago offrono, infatti, un'ampia gamma di servizi dedicati a chi viaggia con la dolce metà: massaggi e trattamenti benessere per due, brindisi sotto le stelle, degustazioni della squisita cucina delle Indie occidentali, uscite in catamarano al tramonto e molto, molto di più.



Ad esempio l’isola privata di Palm Island, inserita da CNN Travel tra le World's Best Wedding Venues, propone ai suoi ospiti varie formule da combinare con soggiorni di minimo sette notti, di seguito una selezione: per gli inguaribili sognatori c’è il Romance & Private Package con diverse proposte adatte alle coppie tra cui picnic sulla spiaggia privata, cena a lume di candela sulla spiaggia, romantiche crociere private al tramonto. Tariffe a partire da € 585 a coppia tasse e servizi inclusi.



Per le coppie che amano il wellness ci sono le coccole speciali del pacchetto Pampered & Indulged Package che oltre a cadeau classici come lo champagne in camera, prevede un massaggio rilassante aromaterapico di coppia della durata di un’ora e un trattamento benessere a scelta per entrambi. Tariffe a partire da € 458 a coppia tasse e servizi inclusi. Infine, per gli amanti più avventurosi l’Action & Adventure Package propone un’escursione di un giorno sull’isola di St Vincent con guida privata alla scoperta dei luoghi di maggior interesse storico e culturale, nonché percorsi trekking verso i punti più scenografici dell’isola, inclusi i voli interni da/per St Vincent. Tariffe a partire da € 620 a coppia tasse e servizi inclusi.



Avete scelto St Vincent e Grenadine come luogo per convolare a nozze? Bene preparatevi a coronare il vostro sogno d’amore con una cerimonia riservata sull’isola privata di Petit St Vincent rigorosamente a piedi nudi sulla sabbia corallina e baciati dal caldo sole dei Caraibi. Il giorno delle vostre nozze può essere organizzato nel dettaglio già dall’Italia, affidando i preparativi agli esperti wedding planner con cui concordare tutti i particolari, dalla torta ai fiori, dal fotografo fino al make up per la sposa. Pacchetto Deluxe Wedding con cerimonia valida legalmente a livello internazionale a partire da € 3.691- non sono inclusi pernottamento e altri servizi