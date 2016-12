4 settembre 2014 Spa Hostel: vacanza benessere low cost I migliori ostelli al mondo dove trascorrere giorni indimenticabili assaporando il lusso del wellness in formato low cost Tweet google 0 Invia ad un amico

09:31 - Chi l’ha detto che per concedersi un viaggio all’insegna del benessere bisogna spendere un capitale? Se state sognando una vacanza tutta coccole, massaggi e relax, date un’occhiata qui di seguito. Per voi i migliori Spa Hostel al mondo dove trascorrere giorni indimenticabili assaporando il lusso del wellness in formato low cost.

SPA HOSTEL: VACANZA BENESSERE A PREZZI CONTENUTI - Per il vostro viaggio “Spa Hostel” Hostelworld.it propone diverse soluzioni. Se avete voglia di godere del nostro mare, nel centro storico di Sorrento, l'Ulisse Deluxe Hotel dispone di una splendida posizione a soli 500 metri dalla piazza principale di Sorrento, Piazza Tasso e 300 mt da Marina Grande, il borgo marinaro. Dispone di un bar incantevole e un accesso diretto al nuovo centro benessere dove è possibile trovare una piscina coperta, terme & beauty centro riscaldata con personale molto professionale e di una palestra attrezzata.

Al mare preferite la montagna? Bene a Davos, in Svizzera, ecco per voi lo Youthpalace. Il suo nome originario, nel 1913, era 'Beau-Site', e questo è il nome che conserva la zona relax, e nel 1927 l'edificio fu ampliato per diventare l'hotel con spa Albula. Il panorama è spettacolare e l’aria purissima, quello che ci vuole per ritemprare corpo e fisico. Nel cuore della vecchia Europa, a Budapest, ecco invece il Mandala Hostel, che già dal nome promette meraviglie. Qui non ci sono letti a castello, e le camere hanno nomi esotici come mush-room, in stile arabesco, o zen-room, dai colori chiari e riposanti. Sul tetto si trovano materassi in cocco per il relax e a richiesta è possibile farsi fare un energico massaggio svedese o rilassarsi fumando il narghilè nello spazio riservato alla meditazione.

Nella magica isola di Santorini è situato il Caveland, ricavato in un’antica cantina del 1700, in un piccolo villaggio tradizionale greco, Karterados, nei pressi del capoluogo Fira. L’ostello ruba il cuore: camere ricavate nelle cantine e bianche terrazze che si affacciano sul mare e sulla zona della piscina, tra alberi d’arancio e di pistacchio. Ogni giorno vengono proposte escursioni, corsi di nuoto e tennis e magnifiche lezioni di yoga sulla terrazza prospiciente il mare Egeo. Prezzi a partire da 15 euro a notte.

A Jaen, in Spagna, si trova l’Albergue & SPA Inturjoven, che offre ai suoi ospiti una grande spa, con area relax e massaggi di diverso tipo. Ecco la piscina, la sauna secca, i lettini a ossigeno, i getti d’acqua per il collo, la schiena e le gambe e una piscina per gli esercizi acquatici. Il servizio spa è accessibile anche agli ospiti esterni.

Sempre in Spagna ma questa volta a Buenos Aires per ogni vostra esigenza c’è Ostinatto Hostel con la sua atmosfera amichevole e informale. L’hotel è situato in un palazzo storico nel quartiere di San Telmo, una zona molto vivace e a pochi passi da Plaza de Mayo, Downtown, Puerto Madero. Qui altre alla colazione gratuita a base di prodotti freschi vi verranno offerte lezioni gratuite di yoga, tai-chi and tango.

Se invece immaginate il vostro viaggio verso mete lontane, due sono le proposte: Marrakesh nel cui centro si trova il Riad Karmela e lo Spa Hostel Khaosan Beppu , nella città di Beppu, in Giappone. Il Riad Karmela, nella vecchia Medina, a pochi minuti a piedi dalla principale piazza Djemaa el Fnaa e dall'ingresso dei souk, è una struttura elegante con piscina nel patio all'ombra degli aranci e rilassanti hammam. L’hotel offre anche una grande terrazza con solarium, una zona salotto, e una vasca idromassaggio. Le camere sono molto eleganti, dalla tipica atmosfera marocchina e a disposizione c’è anche una stanza per I massaggi.

Mentre lo Spa Hostel Khaosan Beppu offre al suo interno una bellissima fonte termale naturale. La città di Beppu è la destinazione ideale per chi ama le vacanza green. Qui, infatti, potrete fare trekking, giocare nell’oceano e rilassarvi alle terme, avvicinandovi alla tradizione giapponese dei bagni termali. E’ possibile anche provare lezioni gratuite di karate.



