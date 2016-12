Sochi, viaggio sulle nevi olimpiche

16:15 -

Sochi, la cittadina situata sulle rive del mar Nero, dal 7 al 23 febbraio accoglierà le gare dei XXII Giochi Olimpici Invernali. Una buona occasione per visitare il "lato mediterraneo" della Russia.

- Il programma prevede: Biathlon, Bob, Combinata nordica, Curling, Freestyle, Hockey su ghiaccio, Pattinaggio di figura, Pattinaggio di velocità, Salto con gli sci, Sci alpino, Sci di fondo, Short track, Skeleton, Slittino e Snowboard. Lache accoglierà la maggior parte delle competizioni sulla neve è quella denominata, alcune gare verranno disputate anche nella stazione sciistica dia circa 45 km dalla città olimpica, mentre ilverrà ospitato nella, a circa 28 km da Sochi. Siete curiosi di sapere qual è laSono tre animali:- Sochi si estende per oltrela. Divisa in quattro distretti amministrativi: Lazarevskoye, centrale, Hostinský e Adler, la bella cittadina è famosa per i suoiper il suoSochi, infatti, è l’unica località subtropicale della Russia. Situata ai piedi del Caucaso non solo dista pochi chilometri da importanti stazioni sciistiche ma possiede anche un estesissimo Parco Nazionale.La sua municipilità conta numerosi villaggi e cittadine tra cui le più importanti sono: Hosta, Loo, Adler e Krasnaja Poljana. Soci, inoltre, gode di un clima mite, mediterraneo. L’azione mitigante delle acque del Mar Nero e la presenza a nord della catena montuosa che ripara la località dalle correnti settentrionali concorrono a rendere il clima di Sochi mite con temperature che non pregiudicano la crescita diUna volta giunti in città non dimenticatevi di visitare il, ile il. Ma Sochi non è solo giochi olimpici, natura e arte è anche una delle mete ideali per chi ama il benessere. Qui, infatti, ci sono le sorgenti sulfuree di Matsesta che sgorgano da grotte scavate nella roccia. E per chi è in viaggio con la famiglia c’è il, il più grande oceanario di tutta la Russia.Per maggiori informazioni: www.sochi2014.com/en