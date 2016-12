S.Valentino: gli hotel più romantici del mondo

12:25 - San Valentino è alle porte: a supporto delle scelte di chi cerca una struttura romantica per innamorarsi e far innamorare il proprio partner, arrivano le classifiche con le preferenze dei viaggiatori di tutto il mondo, stilate da TripAdvisor®, il sito di viaggi più grande al mondo. Sono state annunciati infatti i vincitori dei Travelers’ Choice® Hotel Awards 2014 nella categoria Hotel più romantici. L’Italia è al vertice nel cuore dei viaggiatori internazionali, con quattro posizioni nella top 10 europea e con il quarto posto a livello mondiale, conquistato dall'Aia Mattonata Relais di Siena.

I vincitori sono stati decretati sulla base di milioni di recensioni e opinioni scritte da viaggiatori di tutto il mondo. “Dedicata ai viaggiatori in cerca d’ispirazione, questa classifica contiene preziosi suggerimenti per celebrare San Valentino in coppia con una fuga romantica in luoghi da sogno” ha dichiarato Valentina Quattro, portavoce di TripAdvisor per l’Italia. “Grazie ai Travellers’ Choice® Hotel Awards per gli Hotel più romantici, i viaggiatori potranno basare la propria scelta sui consigli di altre coppie che hanno soggiornato queste strutture e sono stati conquistati dal loro fascino romantico”.



L'Italia fa sempre innamorare - Sono quattro gli alberghi italiani che entrano nella classifica dei 10 hotel più romantici d’Europa: questo fa dell'Italia il primato di patria dell'amore nel Vecchio Continente. Nell’ordine, le strutture premiate a livello europeo sono l’Aia Mattonata Relais di Siena, in seconda posizione della classifica generale; i veneziani Corte di Gabriella (5°) e Hotel Moresco (6°) e l’hotel La Minerva a Capri (7°). La struttura più votata in assoluto in Europa è Anastasis Apartaments. a Imerovigli, Santorini.

Venezia è la città dell'amore - Con quattro alberghi nella top ten italiana, la Serenissima si conferma città dell'amore per eccellenza. Nell’ordine gli alberghi veneziani vincitori sono l’Hotel Corte di Gabriella e l’Hotel Moresco rispettivamente al secondo e terzo posto, l’Hotel Al Ponte Antico (7°) e l’Hotel Canal Grande (9°).



L'hotel più romantico del mondo si trova in Thailandia – E' The Place Luxury Boutique Villas di a Koh Tao, vincitore assoluto dei TripAdvisor Travellers’ Choice® Hotel Awards nella categoria Hotel più romantici. Costituito da un complesso di 5 ville di lusso tutte dotate di piscina a sfioro e con massima privacy, The Place Luxury sorge sulle colline che dominano Sairee, a breve distanza dalla spiaggia più grande dell’isola. Nella classifica mondiale trova posto anche l’italiano Aia Mattonata Relais di Siena che si posiziona quarto subito dopo l’ Akademie Street Boutique Hotel and Guesthouse a Franschhoek, Sudafrica (3°) e l’Anastasis Apartments a Imerovigli, Grecia (3°).



Top 10 mondo - 1. The Place Luxury Boutique Villas. Koh Tao, Thailandia

2. Akademie Street Boutique Hotel and Guesthouse, Franschhoek, Sudafrica

3. Anastasis Apartments, Imerovigli, Grecia

4. Aia Mattonata Relais, Siena, Italia

5. Astra Suites, Imerovigli, Grecia

6. Lindos Blu, Lindos, Grecia

7. Baros Maldives, Atollo di Malè Nord, Maldive

8. Veligandu Island Resort and Spa, Atollo di Ari Nord, Maldive

9. Al Maha Desert Resort,Dubai, Emirati Arabi

10. 2Inn1 Kensington, Città del Capo, Sudafrica



Top 10 Europa - 1. Anastasis Apartments, Imerovigli, Grecia

2. Aia Mattonata Relais, Siena, Italia

3. Astra Suites, Imerovigli, Grecia

4. Lindos Blu, Lindos, Grecia

5. Corte Di Gabriela, Venezia, Italia

6. Hotel Moresco, Venezia, Italia

7. La Minerva, Capri, Italia

8. The Old Rectory Hotel, Martinhoe, Regno Unito

9. Finca Hotel Son Palou, Orient, Spagna

10. The Elmdene, Torquay, Regno Unito



Top 10 Italia - 1. Aia Mattonata Relais, Siena

2. Corte Di Gabriela, Venezia

3. Hotel Moresco, Venezia

4. La Minerva, Capri

5. Hotel Villa Ducale, Taormina

6. Maison La Minervetta, Sorrento

7. Al Ponte Antico Hotel, Venezia

8. Meister's Hotel Irma, Merano

9. Hotel Canal Grande, Venezia

10. Castello di Monterone, Perugia