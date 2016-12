Rio de Janeiro: non solo Carnevale

10:15 - Desiderate sole, temperature elevate, spiagge bianche e lunghissime e un’atmosfera festosa con tanta musica, balli e vestiti sgargianti? La soluzione al vostro sogno ha un nome ben preciso: la coloratissima Rio de Janeiro e il suo Carnevale che dal 28 febbraio all’8 marzo riempirà di allegria le vie della città! Cosa state aspettando il Brasile vi attende…

ITINERARI CARIOCA PER SCOPRIRE RIO – Una volta giunti a Rio, prima ancora di visitare le innumerevoli bellezze paesaggistiche e culturali, cominciate col respirare la sensazione di profonda libertà che trasmette la bella città. Sarete già a buon punto nella conoscenza della vera anima di Rio. Preparatevi a vedere persone di tutte le età vestite nei modi più disparati, che chiacchierano, fanno sport, ridono e scherzano con quella informalità e disposizione d’animo al buonumore che ha fatto scrivere alla pittrice Lia Mittarakis: “Rio de Janeiro, mi piaci tu, mi piace la tua gente felice”.



Libertà ma anche una sensazione di ampio respiro. E sì perché Rio è la città dei grandi spazi. Spazi per pensare, creare, progettare, socializzare o rilassarsi. Ed è proprio da questi spazi naturali, culturali, architettonici e d’intrattenimento che si può partire per degli interessantissimi itinerari “per anime curiose”. Per entrare in sintonia con la storia e lo spirito di una città bisogna necessariamente partire da un bella passeggiata a piedi per le vie del suo centro storico. Allora armatevi di santa pazienza e di scarpe comode e partite alla scoperta di alcuni tra i luoghi più interessanti di quella che anticamente veniva chiamata São Sebastião (do Rio de Janeiro): il monastero di São Bento e la chiesa de Nossa Senhora da Candelària, testimonianze di un’arte barocca voluttuosamente opulenta; la Travessa do Mercado; il Palazzo Imperiale; il centro culturale all’interno del Banco do Brasil; la Casa França-Brasil e il Teatro Municipàl, oltre alle pittoresche Rua do Ouvidor e Rua Gonçalves Dias.



Bene ora, dopo aver scoperto il cuore della città, il secondo modo per assaporare il vero animo di Rio è quello di salire a bordo di un bonde, il caratteristico tram giallo che dal centro storico vi condurrà al bairro de Santa Teresa, un angolo della città che vi stupirà per le sue architetture di chiaro stile francese; i suoi caffè i boutequim e ristoranti, l'ospitalità e l’inclinazione artistica dei suoi abitanti e le tante botteghe artigiane. Da non perdere è la visita al convento di Santa Teresa (XIX secolo) da cui prende il nome il quartiere e alla escadaria Selarón, la scalinata più famosa della città con i suoi 215 gradini rivestiti in piastrelle multicolori di maiolica.



E se siete degli appassionati d’arte non lasciatevi sfuggire il Museo Internazionale di Arte Naïf (MIAN) situato ai piedi del Corcovado nel quartiere di Cosme Velho. Infine per tutti gli amanti del verde, l’Orto Botanico, il cui impianto originale risale all’epoca imperiale, offre una piacevole passeggiata tra bromeliacee, orchidee, violette e un’infinità di esempi di flora brasiliana; il Parco Nazionale di Tijuca è la foresta urbana più grande al mondo con bellissimi eucalipti, jacarande, manacas e jaqueiras interrotti da cascatelle e da sentieri frequentati da sportivi e da famiglie in cerca di svago e refrigerio.



CARNEVALE 2014: BALLI, MUSICA E ZERO TABU’ - La festa, in città dal 28 febbraio all’8 marzo, come sempre avrà inizio con la cerimonia d’incoronazione del Re Momo, un avvenimento simbolico che dà il via al Carnevale che a partire dalla sfilata di samba al sambodromo si diffonderà fino ai più remoti angoli della città. Tra gli eventi più spettacolari spiccano: il Ballo Magico al Copa e i balli del Rio Scala. Preparatevi ad un’aria scanzonata e soprattutto priva di tabù. Una curiosità: avete idea di chi sia Momo? La tradizione dice che il re in questione un tempo era un dio della Corte di Giove che per il suo carattere burlone e scherzoso fu espulso dall'Olimpo e scagliato per dispetto sulla Terra. Una volta trovatosi solo e triste per rincuorarsi inventò e diede vita al carnevale.

Per maggiori informazioni: www.visitbrasil.com



Per conoscere le condizioni del tempo su Rio consulta le previsioni di www.meteo.it



E nell'attesa di raggiungere Rio, guardatevi questo video