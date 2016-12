Piscine da favola: belle come il mare

10:38 - Così belle da non far rimpiangere il mare: sono le piscine di alcune strutture di charme, sparse ai quattro angoli del mondo. Tra le palme, o a pochi passi dalla spiaggia, o ancora in posizioni particolarmente panoramiche. In cui nuotare in compagnia, o godersi un momento di relax in solitudine, per un tuffo nel benessere più totale. Alcune sono strane, curiose o particolari, qualcuna è decisamente bizzarra: ammiriamole in fotografia, mentre aspettiamo le vacanze. Nel nostro Paese spicca la straordinaria vasca Y-40, ideata e progettata dall'architetto Emanuele Boaretto. La piscina deteiene il record mondiale di profondità con -42,15 e si trova a Montegrotto Terme, in provincia di Padova. Viene utilizzata per immersioni e per la scuola di diving.