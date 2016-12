2 settembre 2014 Persia: tour da Teheran a Persepoli Un viaggio fuori dall'ordinario alla scoperta di tutte le bellezze storiche e naturali di una delle terre più misteriose e affascinanti del mondo. Tweet google 0 Invia ad un amico

17:40 - Desiderate trascorrere dei giorni in una terra dalla storia millenaria, affascinante e misteriosa? Bene, la vostra meta ha il nome di Persia. E se non avete idea di come organizzare il vostro itinerario, date un’occhiata qui di seguito. Per voi un suggestivo tour che da Teheran conduce fino alla città di Persepoli per una vacanza fuori dall’ordinario.

TRA MOSCHEE, GIARDINI E STORIA ANTICA - Il vostro viaggio in terra persiana ha come tappa iniziale Teheran, una tra le più antiche città iraniane nata come un piccolo villaggio e solo nel 1795, per volere del re cagiaro Agha Mohammad Khan-e-Qajar, trasformata in capitale. Qui avrete modo di visitare il Museo Nazionale d’Iran, combinazione di due Musei insieme e il Muze-ye Iran-e Bastan (Museo Archeologico) con la sua collezione di artefatti antichi e preistorici fatti di ceramica del 6-7 millenio A.C.

Lasciato il Muze-ye Iran-e Bastan visiterete il Museo Abguineh (vetro e ceramiche) con la sua preziosa collezione di vetro e ceramiche islamiche e preislamiche. Nel pomeriggio poi è in programma la visita del favoloso Museo dei Gioielli di Stato, situato all’interno della Banca Centrale d’Iran. La più imponente e principesca collezione di gioielli e gemme del mondo.

Il viaggio in terra persiana prosegue poi verso l’antica capitale Esfahan famosa per la sua meravigliosa piazza dell'Imam, dove si trovano i principali monumenti. La piazza è tra le più belle non solo del’Iran ma di tutto il Medio Oriente. Cosa rende così speciale questo luogo? Le sue dimensioni di oltre 8 ettari in totale, pari a due volte la Piazza Rossa di Mosca e la presenza della moschea più imponente dell'Iran, la Moschea dell'Imam, vero capolavoro dell’arte islamica che si compone di minareti, cupole e portali intarsiati fino all'ultimo centimetro cubo di piastrelle colorate, mosaici, marmi e altre pietre.

Il tour prosegue poi in direzione Yazd, per poi giungere a Shiraz che vi incanterà con la sua bellezza artistica e culturale, il suo clima mite e piacevole, la sua vallata e i suoi giardini lussureggianti. Non vi sarà difficile capire, dopo aver visitato Shiraz perché proprio qui sia nata la poesia d’amore persiana. Conosciuta anche come "la città delle rose e degli usignoli" offre un incredibile giardino, la Tomba del più famoso poeta iraniano, Hafez; la Mosceha Nasir-ol-Molk famosa per le sue piastrelle rosa, la cittadella Arg-e- Karim Khan e l'Holy Shrine di Sah-e-Cheragh.

Da Shiraz poi il tour conduce alla volta dell’incredibile capitale dell’Antica Persia: Persepoli, uno dei siti antichi più importanti al mondo, capitale cerimoniale degli Acheminidi, dove si trovano i resti dei Palalazzi di Ciro il Grande,Serse ed Artaserse ed i suoi famosi bassolirilievi raffiguranti re e cortigiani, feste e cerimonie regali. Il tour è proposto da Viaggigiovani.it (www.viaggigiovani.it) ed è in programma dal 25 ottobre al 1 novembre.



UN APPUNTO CULINARIO – Per i più golosi è buono sapere che la cucina iraniana è caratterizzata da sapori molto forti. I piatti principali sono per la maggior parte delle volte a base di riso, carne di pollo e montone con accompagnamento di diverse verdure, insaporite talvolta con lo yogurt. Gustosissimi anche i piatti a base di pesce fresco del Mar Caspio o del Golfo Persico. Ma il piatto principale è una zuppa piuttosto densa a base di erbe e verdure e ricoperta di latte cagliato.

Vincono la medaglia dei piatti più gustosi: il Chelo jujet, riso bollito col burro e pollo allo spiedo; il Chelo tokhm-emorgh, riso bollito condito con tuorli d’uovo, il Kateh, risotto condito con grasso di montone e spezie e consumato con pesce o carne e lo Shami lappeh, frittelle preparate con montone, uova, pepe, zucchero, zafferano e yogurt. Per quanto riguarda invece i contorni da non lasciarsi sfuggire sono sicuramente quelli a base di cipolle e i pomodori insaporiti con paprica e yogurt.

Da non sottovalutare anche la frutta che nella cucina iraniana occupa un posto d’onore. Infine quasi costante è la presenza dello yogurt nelle pietanze iraniane e del tè che, servito bollente, accompagna i vari pasti. Un'altra bevanda tipica di questo Paese è poi il dough, la bevanda nazionale a base di yogurt diluito con acqua e ghiaccio.