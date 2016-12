Paradisi sulla Terra, da conoscere e ammirare

06:00 - Sono splendidi, grandiosi, a volte un po' inquietanti: sono ventidue siti straordinari, sparsi in tutto il mondo, in cui la natura dà veramente spettacolo. Ci sono cascate, ghiacciai, fiordi marini, ma anche i monumentali baobab del Madagascar, la pagoda della Roccia d'Oro in Birmania e la cattedrale di San Basilio a Mosca. Ci sono anche bellezze di casa nostra, come la laguna di Venezia e il pittoresco borgo di Riomaggiore, nelle Cinque Terre. La classifica è frutto delle segnalazioni dei viaggiatori iscritti a TripAdvisor.