Paese che vai...lingua e passione che trovi

10:15 - Chi crede che i viaggi studi siano noiosi e impegnativi da oggi in poi dovrà ricredersi. Imparare o rinfrescare la lingua che si preferisce non vuol dire necessariamente una vacanza priva di momenti di divertimento. ESL – Soggiorni linguistici propone infatti viaggi in India tra un corso di inglese e una lezione di yoga, vacanze a Buenos Aires per imparare lo spagnolo a ritmo di tango o soggiorni in Francia per masticare il francese tra una partita e l’altra di golf. A voi la scelta della combinazione che più vi piace.

Se siete tra coloro che desiderano trascorrere qualche giorno in totale pace coi sensi senza trascurare l’inglese, la vacanza che fa al caso vostro è senz’altro il soggiornoIndia (dai 16 anni). Qui imparerete o terrete allenato il vostro inglese tra. La vostra giornata si svolgerà infatti in questo modo: lezioni di inglese al mattino, yoga al pomeriggio e divertimento la sera. Inoltre a Goa esistono anche corsi di inglese + cucina. La durata del soggiorno è di una settimana, con tariffe a partire da: € 369. All’esoticità indiana preferite i? Nessun problema. Preparate le valige destinazione:Avete mai pensato di poter apprendere l’inglese tra una lezione di sci o una di snowboard? Nella scuola partner di Canmore è possibile. La durata minima del soggiorno è di una settimana, con tariffe a partire da € 988. Sempre in Canada anche la scuola partner di Whistler-Blackcomb organizza programmi di sci e di snowboard veramente eccellenti. In questo caso la durata minima del soggiorno è di una settimana, con tariffe a partire da € 1.485. Rimanendo in tema di neve, sci e inglese un’altra meta oltre il Canada che offre una vacanza simile è la. La durata minima del soggiorno è di una settimana, con tariffe a partire da € 839. Volete imparare l’inglese “sul campo” magari tra un una? Bene, il soggiorno afa al caso vostro.Qui, infatti, a pochi passi dal mare la scuola partner non solo vi offrirà tutte le competenze migliori per quanto riguarda l’apprendimento dell’inglese ma anche la possibilità di frequentare un corso di due settimane, negli shop di Jamie Oliver, sull’ l’abc della cucina inglese. La durata del soggiorno è di due settimane, con tariffe a partire da € 1353. La stessa tipologia di corso è disponibile anche a Londra. Per tutti gli appassionati dicon un animo “caliente” la soluzione adatta è invece il soggiorno a, Argentina, che prevede la possibilità di abbinare al corso di lingua di vario livello – da principiante ad avanzato – alcune lezioni del popolare e sensualissimoPiù caliente di così…La durata del soggiorno è di una settimana, con tariffe a partire da € 625. I corsi di spagnolo si svolgono anche in molte altre destinazioni e in abbinamento a corsi di cucina, salsa, flamenco, musica, surf, tennis, calcio, immersioni e golf.Ma le soluzioni di viaggio non finiscono qui. Per gli amanti delche vogliono divertirsi a golf, la soluzione adatta è la vacanza nel, considerato come una delle stazioni balneari più prestigiose della Francia. Qui potrete ammirare la costa ed i surfisti dallo scoglio della Vergin, la Cappella Imperiale, il faro oppure la chiesa di Saint Martin. La durata del soggiorno è di due settimane, con tariffe a partire da € 1941. La vostra seconda lingua è lo spagnolo e amate le immersioni? Bene, il soggiorno che fa per voi è apresso la scuola partner di Bocas del Toro. In più a soli dieci minuti dalla scuola si trova una delle più belle spiagge della zona così come ristoranti, bar e negozietti. I costi sono a partire da € 592 a persona per una settimana.Altre proposte interessanti sono ledove potrete imparare il(la durata minima del soggiorno è di due settimane con prezzi a partire da : € 1450,00, corsi simili sono disponibili anche a San Pietroburgo ); i soggiorni a Vienna per apprendere il tedesco a suon di musica classica e moderna (la durata minima del soggiorno è di 4 settimane con prezzi a partire da € 1964 per una persona) così come la vacanza originalissimadurante la quale apprenderete tutti i misteri linguistici del giapponese tra un de l’altro, spiegato proprio presso Mangajuku, una scuola giapponese specializzata in quest’arte.Infine per coloro che vogliono rendere migliore il loro inglese ma in un modo unico, viaggiando on the road, ESL propone gli esclusivi soggiorni, che permettono di studiare l’inglese nelle scuole partner e di partire alla volta di emozionanti tour alla scoperta delle attrazioni circostanti. Le tre destinazioni proposte sono: California, San Francisco (la durata minima del soggiorno è di due settimane, con tariffe a partire da € 2234); India, New Delhi (la durata minima del soggiorno è di due settimane, con tariffe a partire da € 920) e Vancouver (British Columbia), Canada (la durata minima del soggiorno è di due settimane, con tariffe a partire da € 2026.Per maggiori informazioni: www.esl.it