Nozze: una villa da sogno per dire sì

18:46 - Il giorno delle nozze è un momento speciale della vita, in cui ogni sogno deve trasformarsi in realtà. Chi non vuole saperne della solita location per il proprio ricevimento di nozze può scegliere una casa-vacanza, da trasformare magari in luogo da favola per la luna di miele. Ecco alcune dimore di grandissimo fascino, in Italia e ai quattro angoli del mondo.

La segnalazione arriva da TripAdvisor, la grande community internazionale di viaggiatori, che ha selezionato una speciale rassegna di case vacanza a tutto romanticismo per un matrimonio davvero da sogno e un po’ diverso dal solito.



Toscana, Italia - Villa Machiavelli – Immersa nei vigneti del Chianti, è una dimora che risale al sedicesimo secolo. Ristrutturata in maniera impeccabile, si affaccia su un ampia tenuta coltivata a vigneti e ulivi. La villa secolare dispone di cinque suite reali e offre una terrazza affrescata con vista sulla campagna toscana, su Firenze e sulla torre campanaria di Giotto. La tenuta dispone in tutto di dieci stanze da letto.

Sitges, Spagna - Almiral de la Font – Questa casa-maniero catalana, situata su una collina nella regione vinicola di Penedes a sud di Barcellona, è stata completamente ristrutturata all’insegna del lusso. Circondata dal Parco Nazionale di Garaf, è un paradiso di tranquillità tra vigneti, ulivi e frutteti che ne fanno una location molto romantica. Sono disponibili otto stanze.



Grecia - Santorini – Villa Oia – Santorini è l’isola greca celebre per i suoi incantevoli tramonti ed è quindi una location ideale per un matrimonio da sogno. Villa Oia è una casa tradizionale ristrutturata con attenzione e cura per accogliere i propri ospiti in un ambiente confortevole ed elegante. Grazie alla posizione elevata la villa offre una splendida vista sui tetti blu di Oia e ha un bel terrazzo, ideale per pronunciare il fatidico sì. Quattro le stanze da letto.



Bali - Indonesia - Villa Bayuh Sabbah - Arroccata su un pendio che domina il mare di Bali, offre un panorama fantastico, che durante la notte arriva fino alle luci scintillanti di Java. Il romanticismo non si misura tra i giardini in fiore, il soggiorno e la sala da pranzo aperti e le due piscine a sfioro. La villa ha cinque camere da letto.

Bali - Indonesia - Tenuta Chalina - Questa villa è il luogo ideale per sperimentare lo stile di vita tropicale calmo e rilassato per il quale Bali è famosa. La tenuta ospita la villa e le case per gli ospiti in stile tradizionale balinese, con un grazioso laghetto con ninfee e una meravigliosa vista sui terrazzamenti coltivati a riso. Sette camere da letto.



Barbados - Caraibi in chiave storica e chic – Una splendida villa, costruita su un terreno di otto ettari sorge nelle vicinanze di uno zuccherificio risalente al diciassettesimo secolo. La sposa e lo sposo possono godersi il loro giorno speciale tra la spiaggia privata, il gazebo sulla scogliera vista mare, la piscina a sfioro e il giardino tropicale. La villa è dotata di sei camere da letto.

Anguilla – Caraibi - Arredata con i colori dell’oceano e immersa tra le palme, questa villa di lusso, con i soffitti curvi e le imponenti travi, regala una vista mozzafiato sul mare turchese dei Caraibi. Gli sposi possono scambiarsi i loro voti in uno stupendo paesaggio caraibico e lasciarsi coccolare dagli innumerevoli lussi della dimora, come il campo da tennis, la terrazza, la piscina a sfioro e altro ancora. Dispone di cinque camere da letto.



Messico - Cabo San Lucas - Villa Ballena – La villa ha una splendida vista sull’oceano ed è un vero capolavoro di architettura in stile hacienda. Sorge sulla zona costiera vicino al rinomato Cabo del Sol Golf Course ed è perfetta per un sontuoso ricevimento di nozze. La struttura, di architettura tradizionale e artigianale, dispone di tutti i comfort moderni; ha tegole fatte a mano, arazzi e mobili eleganti, soffitti in legno con splendide lavorazioni in ferro. La spaziosa terrazza offre una vista mozzafiato sulla costa e la villa si trova a pochi passi dalla spiaggia. Per gli ospiti sono disponibili cinque camere da letto.

Messico - Cabo San Lucas – Villa Bellissima - Sorge nella comunità Pedregal di Cabo San Lucas e unisce l'architettura moderna, il calore della Baja e la vista sconfinata del Pacifico. L'elegante architettura contemporanea sfrutta al massimo la suggestiva posizione, con balconi e terrazze che invitano a vivere tutti i panorami. A disposizione degli sposi e dei loro invitati ci sono otto spaziose suite, ciascuna con vista sull'oceano.



California - Eagle’s Watch Villa – Percorrendo la Pacific Coast Highway è impossibile non notarla: la Eagle’s Watch Villa, letteralmente “vista d’aquila” offre un panorama 360° su Malibù, che si può godere senza alcun ostacolo da ogni stanza e ogni lato della casa. L’architettura è caratterizzata da soffitti alti e grandi finestre. Quattro stanze sono disponibili per gli ospiti.