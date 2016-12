Musei: ecco i più belli del mondo

18:05 - Chi ha detto che i musei sono luoghi noiosi, poco attraenti e pieni di polvere? In qualche caso può essere vero, ma non è sempre così. Una speciale classifica mondiale individua i musei e le gallerie più belli del mondo, secondo il giudizio dei turisti che le hanno visitate e che hanno espresso il loro apprezzamento. Il museo più bello del mondo è l’Istituto d’Arte di Chicago, negli Stati Uniti, ma l’Italia ottiene un ottimo piazzamento con la Galleria dell’Accademia di Firenze, quinta al mondo e seconda in Europa.

La classifica è stata stilata da TripAdvisor, il sito di viaggi più grande al mondo, che come tutti gli anni ha assegnato i premi Travelers’ Choice™ Attractions Musei 2014. I vincitori sono stati individuati in base ai feedback condivisi da milioni di viaggiatori internazionali, applicando un algoritmo che ha preso in considerazione la quantità e la qualità delle recensioni degli ultimi 12 mesi I musei premiati sono strutture di prim’ordine, che includono grandi capolavori artistici, scoperte scientifiche ed eventi storici di tutto il mondo, offrono esperienze educative e aggiungono valore ai viaggi.



Il museo più apprezzato al mondo si trova negli Stati Uniti: è l’Art Institute of Chicago. La seconda posizione è occupata dal Museo Nazionale di Antropologia a Città del Messico, mentre al terzo posto si colloca il Palazzo d'Inverno e Hermitage di San Pietroburgo, in Russia. Il miglior risultato italiano è riservato, come abbiamo visto, alla Galleria dell’Accademia di Firenze, al quinto posto mondiale, ma a livello planetario, il nostro Paese è rappresentato anche dal 18 posto della Galleria Borghese di Roma.



TRAVELERS’ CHOICE ATTRACTIONS MUSEI 2014 - Mondo

1. Istituto d’Arte di Chicago, Chicago, USA

2. Museo Nazionale di Antropologia, Città del Messico, Messico

3. Palazzo d'inverno e Hermitage, San Pietroburgo, Russia

4. The Getty Center, Los Angeles, USA

5. Galleria dell'Accademia/Statua del David, Firenze, Italia

6. Musée d'Orsay, Parigi, Francia

7. The Metropolitan Museum of Art, New York, USA

8. Museo dell’Acropoli, Atene, Grecia

9. Museo del Prado, Madrid, Spagna

10. Monumento in memoria dell'Olocausto Yad Vashem, Gerusalemme, Israele

…

18. Galleria Borghese, Roma



Europa

1. Palazzo d'inverno e Hermitage, San Pietroburgo, Russia

2. Galleria dell'Accademia/Statua del David, Firenze, Italia

3. Musée d'Orsay, Parigi, Francia

4. Museo dell’Acropoli, Atene, Grecia

5. Museo del Prado, Madrid, Spagna

6. National Gallery, Londra, UK

7. Vasa Museum, Stoccolma, Svezia

8. British Museum, Londra, UK

9. Basilica e museo di Santa Sofia, Istanbul, Turchia 10. Galleria Borghese, Roma, Italia



Italia

1. Galleria dell'Accademia/Statua del David, Firenze

2. Galleria Borghese, Roma

3. Museo Cappella Sansevero, Napoli

4. Galleria degli Uffizi, Firenze

5. Musei Vaticani, Città del Vaticano

6. Museo Nazionale del Cinema, Torino

7. Museo Egizio di Torino, Torino

8. Collezione Peggy Guggenheim, Venezia

9. Museo dell'Automobile, Torino

10. Museo Nazionale del Bargello, Firenze