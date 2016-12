Mauritius: spiagge da sogno e natura incontaminata

18:49 - Desiderate trascorrere qualche giorno lontani da tutto e tutti, coccolati dal mare, circondati da una natura tropicale e piacevolmente avvolti da aromi dolci e sensuali come quelli del frangipani, ylang ylang e vaniglia? Bene un posto che possa rispondere a tutti questi desideri contemporaneamente c'è ad ha il nome di Mauritius, la splendida isola vulcanica dall'Oceano Indiano situata a 2000 chilometri dalla costa orientale dell'Africa. E se non siete ancora ancora convinti, provate a dare uno sguardo qui di seguito. A voi alcuni tra gli innumerevoli buoni motivi per concedersi una vacanza a Mauritius, l'isola dal sapore paradisiaco.

MAURITIUS: IL PARADISO E' PIU' VICINO- Si sa l'isola di Mauritius non ha bisogno di tante spiegazioni per mar far parte dei posti da vedere almeno una volta nella vita ma se proprio avete bisogno di una rinfrescatina alla memoria, ecco a voi alcuni ottimi motivi per mettere mano al portafoglio e prenotare una vacanza in quel di Mauritius. Il primo motivo? Sicuramente il clima, che essendo tropicale, rende l'isola una meta perfettamente godibile durante tutto l'anno. Seconda buona motivazione: la stuzzicante cucina a base di spezie. E poi ancora: il tripudio di profumi e colori che non sono solo quelli della sua natura selvaggia ma anche quelli dei suoi mercati a partire da quello della capitale Port Luis, molto variegato e con la sua coloratissima zona riservata al cibo, un'altra ai tessuti e una terza ai souvenir. Avete sempre sognato di sposarvi su un'isola tropicale? Bene, alle Mauritius si può fare anche questo. Voi scegliete il wedding planner che preferite, la spiaggia dei vostri sogni, allestimenti e fiori esotici con cui abbellire i vostri metri di spiaggia ne godetevi il vostro sogno d'amore. E se ancora tutti questi motivi non fossero abbastanza per scegliere l'isola come vostra meta di vacanza ricordatevi che Mauritius è un vero e proprio concentrato di luoghi meravigliosi, tra cui imperdibili sono: la Penisola di Le; i Frutteti di Laboudonnais a Mapou nel nord dell'isola, con le sue infinite varietà di piante da frutto tropicali e i meravigliosi fiori; a alcunie tra le spiagge più belle del Pianeta, tra cui la sorprendente Trou aux Biches, la spiaggia ad arco di Mont Choisy e la baia di Pereybere, situate tutte lungo la costa nord. E poi ancora: beni culturali come la Chiesa di Notre Dame auxiliatrice a Cap Malheureux, nel punto più a nord dell'isola; il Tempio di Maheshwarnath, edificato in onore delle divinità Shiva, Krishna, Vishnu, Muruga, Brahma e Ganesh Ross, situato a Triolet Shivala e la Strada del tè che dall'antica casa colonica di Domaine Les Aubineaux, situata nei pressi di Curepipe, porta fino alla fabbrica del tè di Bois Cheri nei pressi di Curepipe. Scoprirete curiosità, tradizioni antiche e vi immergerete in paesaggi stupefacenti.

QUALCHE COORDINATA GEOGRAFICA UTILE- Situata poco a nord del Tropico del Capricorno, a circa 3860 km a sud-ovest dell'India, 200 chilometri dalla costa orientale dell?africa, 800 km a est del Madagascar, e 220 km a nord-est, e alcuni isolotti corallini come Cargados Carajos e Agalega. Mauritius e le sue dipendenze fanno parte delle Mascarene assieme a Rèunion (che con Tromelin appartiene all'Africa Francese). Al centro si estende un altipiano, dalla morfologia accidentata per il gran numero di crateri vulcanici, di corsi e di salti d'acqua che lo punteggiano. Al limite del plateau si ergono tre cime basaltiche, che dominano il profilo dell'isola: il Piton del la Riviere Noire (828 m), il Peter Both (823 m) e il Pouce (812 m). Il clima è piuttosto mite, e le temperature non raggiungono mai picchi di caldo eccessivo: ne è testimone la rigogliosa vegetazione, una macchia verdissima che rinfresca le alture isolane.



Guarda il video con l'anticipazione della puntata di VIAGGIATORI-Uno sguardo sul mondo, in onda in tv su Tgcom24 giovedì 15 maggio alle 21.30.