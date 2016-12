Le migliori destinazioni del mondo: Roma stravince

10:20 - Non avete idea di quale destinazione scegliere per il vostro prossimo viaggio? Non vi preoccupate perchè TripAdvisor ha annunciato i vincitori dei Travelers’ Choice Destinations awards 2014. Avrete l'imbarazzo della scelta. La sesta edizione dei premi riconosce ben 500 destinazioni a livello mondiale con classifiche dedicate ad Africa, Asia, Australia, Canada, Caraibi, America Centrale, Europa, Cina, Medio Oriente, Sud America, Sud Pacifico e Stati Uniti.E buona notizia per noi italiani Roma si aggiudica il secondo posto nella classifica mondiale, conquista il secondo posto anche a livello europeo e il primo posto nella classifica in Italia.

DESTINAZIONI AL TOP - L’Europa conquista i viaggiatori con ben 5 destinazioni tra le 10 più apprezzate in tutto il mondo, seguita dall’Asia con 4 destinazioni, tutte new entry nella top 10, che è completata dall’unica destinazione africana, Marrakech. “Perfette come ispirazione di viaggio, le destinazioni dei Travelers’ Choice Destinations rappresentano le mete più apprezzate dai viaggiatori internazionali che le hanno visitate e provate in prima persona” ha commentato Valentina Quattro, portavoce di TripAdvisor per l’Italia. “Anche quest’anno l’Italia è presente nella top 10 mondiale con il prestigioso secondo posto di Roma ed è l’unica nazione con ben due città, Roma e Firenze, nelle prime 10 posizioni della classifica europea: due importanti motivi di orgoglio per il paese e per l’industria del turismo”. E Roma è ancora Caput Mundi, o quasi. Se infatti nel 2013 la capitale del Bel Paese si trovava in quarta posizione nella classifica mondiale delle destinazioni più apprezzate dai viaggiatori internazionali, a un anno di distanza, Roma ha guadagnato ben due posizioni conquistando la medaglia d’argento.



Sul podio tutto europeo della classifica mondiale insieme alla città eterna si posizionano anche Istanbul (1°) e Londra (3°). Riconoscimento internazionale anche per Firenze, che conquista il settimo gradino della classifica europea. Il mese che ha visto più traffico sulle pagine delle due destinazioni è per entrambe maggio. Campania ed Emilia Romagna pluripremiate in Italia con rispettivamente 3 e 2 posizioni nella classifica nazionale Campania e Emilia Romagna sono le regioni italiane con il maggior numero di destinazioni premiate: Sorrento (7°), Napoli (9°) e Positano (10°) per la Campania e Rimini (5°) e Bellaria-Igea Marina (8°) per l’Emilia Romagna. Sul podio insieme a Roma (1°), si classificano anche Firenze (2°) e Venezia (3°).



Completano la classifica Milano (4°) e Selva di Val Gardena (6°). Europa e Asia si contendono la top 10 mondiale A livello globale l’Europa mantiene il dominio della classifica con 5 destinazioni su 10, ma è interessante notare l’exploit delle destinazioni asiatiche che sono cresciute notevolmente rispetto allo scorso anno con Pechino (4° nel 2014) che ha guadagnato 17 posizioni, Hanoi (7° nel 2014) new entry rispetto allo scorso anno, Siem Reap (9° nel 2014) che ha guadagnato 14 posizioni e Shanghai (10° nel 2014) che è salita di 12 posizioni.



TOP TEN MONDO 1. Istanbul, Turchia (+11) 2. Roma, Italia (+2) 3. Londra, Inghilterra (0) 4. Pechino, Cina (+17) 5. Praga, Repubblica Ceca (+4) 6. Marrakech, Marocco (+13) 7. Parigi, Francia (-6) 8. Hanoi, Vietnam (New) 9. Siem Reap, Cambogia (+14) 10.Shanghai, Cina (+12) TOP TEN EUROPA 1. Istanbul, Turchia (+8) 2. Roma, Lazio (+1) 3. Londra, Inghilterra (-1) 4. Praga, Repubblica Ceca (+3) 5. Parigi, Francia (-4) 6. Berlino, Germania (+2) 7. Firenze, Italia (-1) 8. Barcellona, Spagna (-4) 9. San Pietroburgo, Russia (+1) 10.Budapest, Ungheria (+7)



TOP TEN ITALIA 1. Roma, Lazio (0) 2. Firenze, Toscana (+1) 3. Venezia, Veneto (-1) 4. Milano, Lombardia (0) 5. Rimini, Emilia Romagna (nuovo) 6. Selva di Val Gardena, Trentino Alto Adige (+3) 7. Sorrento, Campania (nuovo) 8. Bellaria-Igea Marina, Emilia Romagna (0) 9. Napoli, Campania (-4) 10. Positano, Campania (nuovo) Per l'elenco completo: http://www.tripadvisor.it/TravelersChoice-Destinations.



