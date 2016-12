5 maggio 2014 La Mongolia e la bellezza del Deserto del Gobi Un viaggio alla scoperta di una delle terre più misteriose del mondo. Un viaggio da veri nomadi Tweet google 0 Invia ad un amico

18:29 - In Asia c’è un luogo dove il la natura è sovrana, dove il deserto si alterna alla steppa e il cielo è di un blu talmente intenso da mozzare il fiato. Questa terra incredibile è la Mongolia. Luogo perfetto per chi desidera vivere un viaggio selvaggio, un viaggio da nomadi. Perché è solo trasformandosi in un vero viaggiatore itinerante che si può gustare e comprendere la vera anima della Mongolia. Cosa aspettate, la terra di Gengis Khan è pronta a regalarvi incredibili avventure.

MONGOLIA: VIAGGIO DA VERI NOMADI - Pensare di descrivere questo sconfinato Paese è impresa impossibile ma per tutti i nomadi moderni in cerca di qualcosa di diverso per l’estate del 2014, sicuramente è da visitare Ulaanbaatar, la capitale della Mongolia, il Deserto del Gobi e l’antica capitale dell’impero Mongolo Karakorum. Ma vediamo nello specifico cosa vedere e cosa fare nei diversi luoghi citati a partire dalla città di Ulaanbaatar. La capitale, unica grande metropoli del Paese è situata lungo le sponde del fiume Tuul e circondata da splendide montagne tra le quali ci sono i 4 monti sacri. Fondata nel XVI secolo come città-santuario mobile trovò un sede stabile nel XVIII, secolo a partire dal quale iniziò il suo lento sviluppo come vera città. Ulaanbaatar è ricca di palazzi in stile sovietico, templi buddisti e palazzi in stile neoclassico. Mentre le sue periferie hanno un aspetto tipicamente mongolo. Qui, infatti, potrete vedere le tradizionali tende in feltro dal nome: gher, gli abitanti del luogo vestiti ancora con i tradizionali abiti variopinti e animali che si aggirano liberamente per le strade.



Lasciata la capitale è ora di raggiungere il luogo più conosciuto e famoso di tutto il Paese: il Deserto del Gobi, uno dei posti più desolati e misteriosi del mondo. Qui avrete modo di assaporare la bellezza di laghi salati, canyon dalle rocce rosse e distese infinite di sabbia. Una curiosità: secondo una leggenda si narra che il deserto fu creato dal passaggio degli imponenti eserciti di Gengis Khan. Affascinante ipotesi ma non veritiera perché in realtà l’immenso deserto un tempo luogo ricco di acque e vegetazione l’habitat ideale per i dinosauri. Oggigiorno il Gobi è abitato da tribù nomadi e da alcuni animali come l'asino selvatico, l’antilope, il cavallo e l'orso del Gobi. Inoltre sul suo territorio hanno sede anche bellissimi monasteri e altre testimonianze storiche e culturali.



Una volta raggiunto il deserto non tralasciate di visitare: la Valle di Yol, una gola stretta e rocciosa con ghiacciai perenni e meravigliosi canyon; le dune di sabbia di Khongoriin Els, anche chiamate “Dune che Cantano col vento” che si trovano nella parte meridionale del Gobi e sono attraversate dal fiume Khongoriin e punteggiate da oasi verdeggianti. Infine non dimenticatevi di visitare l’antica capitale dell’impero Mongolo di Genghis Khaan, Karakorum nella valle del fiume Orkhon, proprio all’incrocio delle strade della Via della Seta che collegavano l’Oriente con l’Occidente. Tra i tanti monumenti certamente i più importanti sono le grandi Tartarughe di granito che indicavano l’ingresso ai vari palazzi della capitale, il Monastero Erdene Zuu, il più antico monastero buddista del Paese.



Se invece preferite affidarvi ad un viaggio organizzato ci sono gli itinerari proposti da Viaggigiovani.it che propone il tour special dal 9 al 19 luglio, e il classico dal 1 al 16 agosto 2014, entrambi pensati per un minimo di 10 e un massimo di 16 partecipanti. Il viaggio consente di entrare in contatto con la popolazione locale, che vive in zone remotissime e secondo i dettami dell’esistenza nomade: le loro tipiche abitazioni, Ger, vengono montate e smontate ad ogni fine stagione. Oltre a poter ammirare paesaggi spettacolari e contrastanti, dal deserto del Gobi alla steppa, fino alla selvaggia foresta siberiana, si può respirare il profumo della grande Storia, assaporando ritmi che sembrano cristallizzati nei secoli. La maggior parte dei pernottamenti avviene in tenda, in campi allestiti appositamente per i viaggiatori.



