L'Oman e l'incanto dei suoi deserti

Distese di sabbia infinite, oasi, una storia millenaria e meraviglie paesaggistiche uniche al mondo. In poche parole: i deserti del Sultanato dell'Oman. Mete ideali per ritemprarsi dal freddo invernale.

ALLA SCOPERTA DEI DESERTI DELL’OMAN - Il vostro viaggio tra le infinite distese di sabbia del Sultanato non può che cominciare dalla visita alla grande distesa sabbiosa di Sharqiyah sands, famosa anche come Wahiba sands, dal nome della tribù beduina che lo popola. Il bellissimo e immenso deserto è il più popolare dell’Oman e si trova a sole due ore di strada da Mascate, a metà strada tra la città di Sur e il massiccio dell'Hajar, ed è il deserto più facilmente accessibile dell'Oman.



Per coloro che soggiornano nella capitale o a Sur possono raggiungere il deserto grazie ad escursioni in giornata con una vettura a quattro ruote motrici ma, se vi è possibile, fate in modo di trascorrere un’intera notte. Sarà spettacolare essere abbracciati da un cielo gremito di stelle, circondati solo da sabbia e dune. L’esperienza di attraversare tutto il deserto, da nord a sud, per arrivare fino allo sbocco sul mare d'Arabia, è davvero indimenticabile. E una volta che avrete raggiunto il mare, davanti ai vostri occhi si paleserà tutto il fascino dell’Oman che diventa ancora più suggestivo lungo la costa ancora selvaggia della regione di Al Wusta, con le dune sullo sfondo e il blu del mare accanto.



Ma per gustare al meglio tutta la bellezza del deserto, ottime escursioni sono sicuramente le passeggiate a piedi con la guida dei beduini, i migliori conoscitori del luogo, e dei loro dromedari che, oltre a rispettare il silenzio e l'ecosistema del luogo, riescono a raggiungere la sommità delle dune potendo inoltrarsi là dove gli autoveicoli non possono giungere.