L'Oman attraverso le vie dei profumi

DALLA VIA DELL'INCENSO ALL'ATTAR PER SCOPRIRE LE FRAGRANZE DELL'OMAN - L'antica via dell'Incenso parte da Salalah, capitale del Dhofar, e si dirige verso il nord ovest. Il Boswellia, l'arbusto da cui si estrae l'incenso, cresce nei pressi di Rekyhut, al confine con lo Yemen: dopo la raccolta della resina e la sua lavorazione, la produzione viene raccolta a Sumhurum, città in cui viveva secondo la leggenda la Regina di Saba e da cui partivano le spedizioni dirette al Mediterraneo. Le rovine di Sumhurum, risalenti al I secolo aC, si trovano sul litorale orientale di Salalah, nei pressi di Khawr Rori, pittoresco fiordo desertico lambito da una sottile lingua di sabbia interrotta dal mare. È bello vedere i beduini in azione nel momento della raccolta di questa resina pastosa: l'estrazione si fa a maggio e giugno, la lavorazione durante l'estate, per essere poi pronta a settembre per il grande mercato dell'incenso di Salalah.



Per tutti coloro che invece amano le rose perfetti sono i giardini di rose di Jabal al Akhdar, a oltre 2.000 m sul livello del mare, che nascono grazie al fresco clima montano che permette non solo la coltivazione delle stesse ma anche la coltivazione a terrazza di frutta e fiori lungo i fianchi delle montagne. Durante le due settimane della stagione della fioritura (marzo/aprile) l'aria a Jabal Akhdar è ebbra del profumo delle rose (Rosa Damascena), che tradizionalmente vengono utilizzate dagli abitanti dei villaggi per la distillazione domestica della famosa attar – l'acqua di rose omanita. Come si produce questa speciale fragranza? L'acqua di rose omanita si ottiene sistemando i petali di rose in una ciottola di argilla chiamata borma che contiene al suo interno un piccolo recipiente di metallo. Un altro recipiente di metallo pieno di acqua fredda copre l'apertura del borma che, una volta messo s ul fuoco, grazie alla produzione di vapore, produce il distillato di acqua di rose. L'attar è utilizzata anche a tavola.



