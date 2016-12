Isole Cook, paradiso della Polinesia

10:19 - In un angolo del Pacifico meridionale 15 piccoli lembi di terra formano un vero e proprio santuario naturale, le Isole Cook. Preparatevi a spiagge bianco perla, acque cristalline, sole e un’atmosfera di totale relax.



– Dal momento in cui giungerete in questa terra paradisiaca, la bellezza, il calore e la cordialità dei suoi abitanti vi accoglieranno per accompagnarvi durante tutto il viaggio. Ghirlande dicoloratissime e dal profumo delicato diventeranno il vostro gioiello preferito,dell’isola renderanno i vostri giorni armoniosi e allegri e unae incontaminata sarà il palcoscenico dei momenti più belli delle vostre giornate. Qui vi attendonoe dove faretra una miriade di pesci colorati, vette vulcaniche frastagliate e foreste lussureggianti.E per chi volesse conoscere il meglio deidue sono le perle indiscusse delle Isole Cook:, montagnosa e magnificamente circondata da spiagge bianchissime attorniate completamente da un’e a meno di un’ora di volodefinita la, isola corallina con una strepitosa laguna. Rarotonga offre la possibilità di godere sia di spiagge sabbiose che rocciose. L’interno dell’isola è unada attraversare a piedi sino a raggiungerein cui tuffarvi per un bagno rigenerante. E se avete voglia di raggiungere anche gli angoli più nascosti dell’isoletta, noleggiate un motorino e datevi all’avventura. Vi innamorerete di tanta bellezza., di origine corallina, è invece famosa per la bellezza incomparabile della sua laguna triangolare che la circonda conferendole colori e trasparenze inimmaginabili. Mentre il suo cuore è caratterizzato daUna volta giunti a Aitutaki non perdetevi leche conducono sulle vicine isolette disabitate. Se invece amate l’esplorazione e l’avventura, dirigete i vostri passi verso l’isola di Atiu. Qui potrete avventurarvi, accompagnati da guide esperte, alla scoperta delle molteancora inesplorate per poi fare una pausa caffè presso la, dove assisterete anche alle varie fasi di produzione del caffè.l’isola è circondata da un anello di coralli fossilizzati e rialzati, fenomeno detto makatea, che insieme alla collina alta 70 m con la cima piatta, fa assomigliare l’isola a un cappello con la tesa bassa e piatta. Molte le grotte ancora inesplorate verso cui potervi avventurare con guida esperta o visitate la Atiu Island Coffee Factory, dove assistere alle varie fasi di produzione del caffè e degustarne l’aroma molto simile a quello italiano.Non sapete dove alloggiare? Non vi preoccupate perché le Isole Cook vantano alcuni dei migliori resort del mondo, piccoli e curatissimi Boutique hotel in armonia con la vita slow. E se volete qualche suggerimento su pacchetti soggiorno tenete a mente che Pan Pacific offre un viaggio di 13 gg/11 notti di cui 5 notti a Rarotonga presso l’Hotel Manuia Beach e 6 notti ad Aitutaki presso l’hotel Etu Moana. Quota: a partire da 2.930,00 Euro a persona; Alidays propone una vacanza di 15 gg/12 notti di cui 7 notti a Rarotonga presso il Pacific Resort Rarotonga in Premium Garden Suite e 5 notti ad Aiututaki presso il Lagoon Resort in Beachfroint Bungalow. Quota a partire da: 4.670,00 Euro per persona. Mentre Hotel Plan propone un pacchetto di soggiorno di Cook 14 gg/10 notti (fino al 30/06/2014) a Sydney e presso le Isole Cook così composto: 4 notti a Sydney presso Hotel Vibe , 3 notti a Rarotonga presso Hotel Pacific Resort e 3 notti ad Aitutaki al Pacific Resort con trattamenot di prima colazione. Quota a partire da 3.740,00 Euro per persona in doppia. Per le coppie in viaggio di nozze riduzione di euro 100 a coppia.Per conoscere il meteo sulle Isole Cook in tempo reale, consulta le previsioni di Meteo.it Avete voglia di dare un'occhiata in anteprima alle bellezze della Polinesia? Ecco a voi il video adatto