Isole Cook, paradiso ad occhi aperti

Ad est di Tahiti, nel cuore dell’Oceano Pacifico si trovano 15 isole la cui bellezza probabilmente si avvicina a quella del Paradiso. Queste isole così speciali sono le Cook, per l’esattezza: Penrhyn, Rakahanga, PukaPuka, Nassau, Manihiki, Suwarrow, Palmerston, Aitutaki, Manuae,Takutea, Mitiaro, Atiu, Mauke, Rarotonga e Mangaia. Non avete voglia di trascorrere qualche giorno tra bellezze naturali da mozzare il fiato, mare blu, caldo, sole e fiori stupendi? Cosa aspettate. Il Paradiso vi attende…

– Se non avete abbastanza tempo per visitare tutte e 15 le isole non perdetevicon la sua, le suecolor borotalco e la sua famosa vetta del Raemaru, ottima meta per un'escursione di una giornata, il Cultural Village, perfetto per una full immersion nella cultura locale: medicina maori, tecniche antiche di pesca, danza, intaglio del legno e cibi tradizionali. Inoltre lungo la costa meridionale dell'isola potrete godere di uno degli spettacoli naturali più incredibili al mondo: lacon la sua cristallina piscina naturale.Un’altra isola da non tralasciare è sicuramentedi una bellezza veramente particolare. L’isola sorge infatti su una laguna triangolare punteggiata da graziose motu (piccole isole). La laguna è una vera meraviglia di barriere coralline, motu tra cui i più belli sonoe spiagge incredibili. Prima di lasciare Aitutaki non dimenticatevi di visitare il villaggio di Arutanga con la sua affascinante Chiesa, la più antica delle Cook.Ma Rarotonga e Aitutaki non sono gli unici gioielli di questo paradiso. C’è anchecon i suoi paesaggi da mille e una notte e la sua tranquillità. L’isola è anche una rarità geologica. Atiu è infatti circondata da un anello di coralli fossilizzati e rialzati (fenomeno dal nome makatea) che insieme alla collina alta 70 m con la cima piatta la fa assomigliare ad un cappello con la tesa bassa e piatta. Se invece volete visitare il lato più culturale delle Cook dirigetevi verso l’atollo, la terra che per sei anni ospitò lo scrittore neozelandese Tom Neale. L’isola lo ispirò nella scrittura del suo romanzo An Island to Oneself, un classico della letteratura sui Mari del Sud. L’isola è anche molto famosa tra i velisti perché è uno dei pochi atolli delle Cook settentrionali con una laguna accessibile.Per conoscere il meteo sulle Isole Cook in tempo reale, consulta le previsioni di Meteo.it Non vedete l'ora di raggiungere la Polinesia? Ecco a voi il video adatto