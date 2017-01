24 settembre 2014 Indocina: tour tra i siti Unesco Itinerario nel Paese alla scoperta della città di Angkor, Luang Prabang, della baia di Halong, delle città di Hoi An e Hue per un viaggio a dir poco sensazionale Tweet google 0 Invia ad un amico

17:15 - Nel cuore dell’Indocina si celano alcuni tra i più importanti siti Unesco dell’Asia: Angkor, la fascinosa città Khmer cambogiana, Luang Prabang, adagiata sulle rive del Mekong in Laos, la baia di Halong, sorprendente insenatura nel golfo del Tonchino, Hoi An e Hue, in Vietnam. Gioielli inestimabili perfetti per pensare ad un viaggio in Asia all'insegna delle bellezze dei Patrimoni dell’Umanità.

INDOCINA: TOUR TRA I TESORI UNESCO – L’itinerario attraverso i Patrimoni dell’Umanità dell’Indocina inizia da Laos. L’affascinante cittadina, immersa nel verde delle foresta, vi ammalierà con le sue case basse e gli antichi templi buddhisti. Tra gli edifici più celebri della città spiccano alcuni gioielli: Vat Visoun, Vat Manorom, Vat Xieng Thong, conosciuto come Tempio della Città d’Oro, con stupa, cappelle e piccoli santuari, e infine il Vat Mai, noto per le sue incredibili pitture dorate.

Lasciata la cittadina la seconda tappa del tour è Angkor, città-tempio cambogiana caratterizzata da un centinaio di edifici, molti dei quali sono parzialmente immersi nella fitta vegetazione della giungla, e centinaia di pinnacoli di pietra decorati riccamente con bassorilievi di danzatrici, di elefanti, di cortei sfarzosi e di grandi volti. Qui ogni tempio ha la sua caratteristica, che lo rende unico e speciale. Indimenticabile è poi il Ta Prohm, un insieme di edifici che si fondono e vivono in perfetta armonia con la foresta. Preparatevi ad ammirare lo spettacolo di radici e liane argentate che si avvolgono come serpenti attorno alle pietre.

Infine il Vietnam vanta i 3 siti Unesco di Hoi An e Hué e la baia di Halong. Hoi An è un antico centro ricco di templi, pagode e vecchie case di ricchi mercanti, ricolme di arredi, decorazioni e oggetti di raffinata fattura. Il suo luogo più celebre è il ponte coperto chiamato “ponte giapponese”, noto per la sua inconfondibile forma arcuata. Hué, invece, è riconosciuta Patrimonio dell'Umanità Unesco per la sua ricchezza artistica.

Tra i tanti monumenti presenti nella cittadina non dimenticatevi di visitare il suggestivo e armonioso Mausoleo Imperiale di Tu Duc; la Pagoda di Tu Hieu-li, ex pagoda degli Eunuchi; la grandiosa Cittadella con la Città Proibita, voluta dagli imperatori Nguyen nel 1802 e costruita secondo i dettami della geomanzia cinese, e la Pagoda della Dama Celeste (Thien Mu), che sorge sulla sponda del Fiume dei Profumi. Infine il viaggio si conclude con la visita della baia di Halong, anch’essa Patrimonio Naturale dell’umanità UNESCO, il cui nome letteralmente vuol dire: il "luogo dove i draghi scendono nel mare”. Preparatevi a vivere un’esperienza surreale. Vi sembrerà di essere in un quadro di Magritte, navigherete tra centinaia di isolotti, faraglioni e scogliere bianche ricoperte di verdissima vegetazione.

Sugli isolotti, piccole spiagge e numerose grotte, avrete modo di gustare la bellezza delle stalattiti e delle stalagmiti che disegnano straordinarie scenografie mentre a pelo d’acqua vedrete galleggiare i villaggi delle popolazioni che abitano nella baia e vivono di pesca e di piccolo commercio. L’itinerario tra i siti dell’Unesco è proposto da Kel 12.



