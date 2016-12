In Malesia per giorni da vero ecoturista

18:33 - Avete voglia di un viaggio tutto natura e con un occhio di riguardo all’ecologia? Insomma siete tra quelli che amano l’ecoturismo? Bene, una tra le principali destinazioni per l’ecoturismo nel mondo è sicuramente la selvaggia Malesia. Più della metà del Paese è infatti ricoperto da foreste pluviali tropicali abitate da diverse specie di flora e fauna. Non indugiate oltre, la bella Malesia è pronta a farvi vivere un’esperienza di viaggio a dir poco emozionante.

GIORNI INTENSI TRA ESCURSIONI, RAFTING E TREKKING – Il vostro viaggio all’insegna dell’ecoturismo non può che iniziare con una visita ai parchi naturali. Qui non solo entrerete in contatto con un habitat ancora selvaggio ma potrete dilettarvi in numerose attività alquanto emoziinanti come le escursioni nella giungla, le scalate, il rafting e il birdwatching. Quali sono questi incredibili luoghi? Se amate i posti immensi, allora il parco naturale che fa per voi è sicuramente il Taman Negara, il più grande parco nazionale della Malesia. La sua estensione è infatti di circa 4.344 km2 di foresta antica di 130 milioni di anni. Il periodo migliore per visitare il parco è la stagione secca da febbraio a settembre e la via più caratteristica per arrivare è risalire il fiume per 60 km sulle tipiche imbarcazioni.



Una volta giunti nel parco, affidatevi alle guide locali, sono un prezioso aiuto per scoprire le bellezze delle foreste e avvistare gli animali nascosti nella giungla. Preparatevi a vedere tantissime specie di animali a rischio di estinzione come: elefanti, tigri, leopardi e rinoceronti. E se siete dei birdwatchers rimarrete molto soddisfatti: sono ben 250 le specie di uccelli finora identificate. Tra gli esemplari più tipici, se siete fortunati potrete vedere i buceri, leggendari volatili chiamati hornbills per via del loro caratteristico corno d’avorio. E se come sottofondo vi sembrerà di udire versi strani di anumali non vi preoccupate sono i suoni del macao dalla coda lunga, una scimmia, della scimmia mangiatrice di foglie e dei gibboni (scimmia della famiglia Hylobatidae)



Ma se avete desiderio di vivere un’esperienza ancora più autentica, il posto ideale è sicuramente il Borneo malese con i suoi due territori Sarawak e Sabah, le regioni delle foreste primordiali, dove potrete fare conoscenza ancora di comunità etniche locali e dove potrete avvistare le scimmie con la proboscide endemiche del Borneo, nel loro habitat naturale. Amate i fiori? Bene, allora dovete dirigervi verso il Sarawak, dove nel Gunung Gading National Park potrete ammirare il fiore più grande del mondo, la rafflesia che può raggiungere un metro di diametro e fiorisce tutto l’anno, ma solo per pochi giorni per cui è veramente una rarità riuscire a godersi lo spettacolo di questa enorme corolla rossa.



Il Mulu National Park invece è invece il parco più esteso dello Stato, con grotte tra le più ampie al mondo, maestose montagne tra cui il Gunung Mulu (2.377 m) e spettacolari Pinnacoli, torri calcaree che si alzano per 70 metri in mezzo alla giungla. Qui si trova il più grande passaggio sotterraneo esistente sulla terra: la Grotta del Cervo, che potrebbe contenere cinque cattedrali della dimensioni di quella di St Paul a Londra. Infine se fate un salto nel Sabah, non perdetevi la visita al Centro di Riabilitazione degli Orang Utan di Sepilok. Fondato nel 1964, il centro è una delle quattro riserve di orangutan esistenti al mondo dove vengono portati esemplari feriti o rimasti orfani in modo che possano ricevere cure per poi essere reintrodotti nel loro ambiente naturale. Infine per tutti gli appassionati del trekking c’è il Kinabalu National Park mentre per chi ama navigare sui fiumi ci sono le crociere sul Kinabatangan, il fiume più lungo del Sabah, dove potrete vedere le mangrovie, le simpatiche scimmie nasiche, i macachi e gli orangutan. Per maggiori informazioni: www.turismomalesia.it



Per conoscere il meteo sulla Malesia in tempo reale, consulta le previsioni di www.meteo.it



Non vedete l'ora di raggiungere la Malesia? Cominciate a guardare questo video