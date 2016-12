5 giugno 2014 In Brasile per un viaggio "mundial" Da Manaus a Belo Horizonte per una perfetta vacanza in terra brasiliana alla scoperta di tutte le città dove verranno disputate le partite dei Mondiali di calcio Tweet google 0 Invia ad un amico

11:53 - Ancora pochi giorni e cominciano i tanto attesi Mondiali di calcio che dal 12 giugno al 13 luglio sicuramente saranno uno degli eventi più seguiti in assoluto. Che ne dite di approfittare di questa occasione sportiva per prenotare un bel tour in Brasile alla scoperta di tutte le città che accoglieranno i mondiali? Prima tappa dell'itinerario: Manaus dove il 14 giugno verrà disputata la nostra prima partita contro l’Inghilterra. In tutto le città da visitare sono 12: Belo Horizonte, Brasilia, Cuiaba, Curitibá, Fortaleza, Manuas, Natal, Porto Alegre, Recife, Salvador, San Paolo e Rio de Janeiro, dove avrà luogo l’ultimo match in programma nel rinnovato Estádio Mário Filho, conosciuto in tutto il mondo come Maracanã.

DA MANAUS A BELO HORIZONTE, INSEGUENDO GLI AZZURRI - L’itinerario in terra brasilera non può che iniziare dalla città di Manaus dove il 14 luglio ci sarà la partita di esordio degli azzurri contro l’Inghilterra. Cosa visitare nella bella Manaus, la città nel cuore dell’Amazzonia: lo stadio Arena Amazonia la cui struttura rappresenta il caratteristico cesto di paglia utilizzato dalle popolazioni indigene per trasportare la frutta locale. La facciata è decorata con una particolare maglia di metallo a forma di lettera X, che degrada di dimensione fino a raggiungere la copertura. I disegni formati dai sedili in varie tonalità di giallo, arancione e rosso, ricordano la tradizione e la natura brasiliana. E poi ancora: il Teatro Amazonas realizzato dall'architetto italiano Celeste Sacardim è il monumento più importante di Manaus, uno splendido esempio di architettura Belle Epoque tropicale con una cupola rivestita da 36.000 tegole smaltate importate dall’Alsazia e il Mercato Comunale, vero e proprio simbolo di Manaus, con la sua deliziosa frutta e spezie della regione.



Lasciata Manaus, l’itinerario non può che condurre a Recife dove il 20 giugno il team italiano affronterà il Costarica. La capitale della regione del Pernambuco, una città di contrasti è nota soprattutto per il tradizionale carnevale e la Boa Viagem, la spiaggia più grande del paese. Poco lontana è la cittadina di Olinda, inserita nell'elenco dei Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO per il suo bellissimo centro storico e per la presenza di numerose chiese barocche. Seguendo sempre il calendario dei mondiali l’altra tappa è la città di Natal dove il 24 giugno terminerà la fase di qualificazione agli ottavi di finale e dove la squadra allenata da Cesare Prandelli affronterà l’Uruguay.



La capitale del Rio Grande do Norte si presenta agli occhi dei visitatori con un’atmosfera sempre allegra e movimentata, soprattutto di notte nelle varie discoteche e locali con musica dal vivo. La città offre anche moderni centri commerciali e alcune spiagge degne di nota come quella di Ponta Negra, dove si possono notare particolari colline di alberi e dune. Infine, superando le fasi eliminatorie, l’Italia potrebbe giungere a Rio de Janeiro, la seconda città del paese che ospiterà anche la finalissima del 13 luglio. Tra lussureggianti montagne ricoperte di foreste e spiagge mozzafiato, la Cidade Maravilhosa vi sedurrà con lo spirito dei suoi abitanti (i Cariocas), i moderni ristoranti, la gigantesca statua liberty del Cristo Redentor situata sul monte Corcovado, l Pão de Açúcar e le leggendarie spiagge, tra le quali spiccano quelle di Vermelha, Urca, Flamengo, Botafog, Leme, Copacabana e Ipanema.



Bene, una volta visitate le città dei nostri azzurri ora non vi resta che scoprire tutte le meraviglie degli altri luoghi dei mondiali: São Paulo dove non sono da tralasciare: il Mercado Municipal, il Theatro Municipal, la Pinacoteca do Estado, l’Edifício Martinelli e il Mosteiro São Bento; Curitiba con il suo interessantissimo Museu Oscar Niemeyer , i giardini botanici e il Serra Verde Express. E poi ancora: Porto Alegre dove è d’obbligo visitare: Praça XV de Novembro con il suo eccellente Mercado Público, la piazza coloniale Praça da Alfândega e la Cathedral Metropolitana.



E poi ancora: la città di Fortaleza con il Centro Dragão do Mar de Arte; Salvador con il Convento São Francisco, una delle chiese più belle del Brasile, il Museu Afro-Brasileiro e l'Igreja da Ordem Terceira do Carmo. Cuiabá, Brasília con l'Eixo Monumental, il cuore del design urbano e la città di Belo Horizonte con l'interessante museo Memorial Minas Gerais-Vale



CURIOSITA E NOTIZIE UTILI - Per il vostro soggiorno in Brasile è utile certamente sapere quali sono le città più convenienti e le più care. Bene, a fornirvi queste notizie ci ha pensato Tripadvisor secondo cui Cuiabá (MT) e San Paolo (SP) sono le città più convenienti mentre Rio de Janeiro è la città più cara e tra tutte le città brasiliane ospitanti è anche quella che ha visto la maggiore crescita di traffico anno su anno da parte degli italiani sulle pagine di TripAdvisor . Seconda dritta per un perfetto viaggio mundial: l’affitto della casa. Non sapete proprio a chi affidarvi per questa scelta? Non vi preoccupate perché a questo ci pensa HomeAway che propone più di 22.000 soluzioni online per chi intende trascorrere una vacanza in Brasile, tra giugno e luglio, in occasione della fase finale della Coppa del Mondo di calcio.



Infine se avete voglia di trasformare il vostro viaggio in un’ occasione per mettere alla prova le vostre conoscenze linguistiche o magari perché no imparare il portoghese, non vi resta che affidarvi a ESL – Soggiorni Linguistici che propone soggiorni che includono anche corsi di lingua portoghese nelle città di Rio de Janeiro, Salvador de Bahía, San Paolo e Olinda.



