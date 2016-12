Il Kenya e il Parco Masai Mara

17:11 - Per le vostre prossime vacanze tutto ciò che desiderate è un viaggio in Africa, possibilmente alla scoperta di uno dei suoi tanti Parchi naturali? Bene, sogno realizzabile! E se non avete la più pallida idea di dove andare, prendete carta e penna e segnatevi tutto quello che c’è da sapere su una delle riserve naturali più belle del mondo: il Masai Mara in Kenya. Un vero e proprio eden per tutti gli amanti della natura selvaggia e degli animali. Qui, infatti, tra scenari paesaggistici unici abita la più alta densità di animali al mondo. Cosa state aspettando? Preparate le valige e non dimenticatevi di portare con voi l’attrezzatura adatta per vivere al meglio l’Africa e perché no, per assaporare la bellezza di un emozionante safari. Buon viaggio!

MASAI MARA: TRA ZEBRE, ACACIE E CORSI D’ACQUA – Situata in Kenya e confinante con il parco Serengeti, Tanzania, con il quale crea un unico ecosistema, il Maasai Mara è la riserva naturale più estesa di tutta l’Africa. Il Parco comprende infatti 322 kmq di pianure sconfinate, boschi e foreste fluviali, piccole formazioni rocciose e morbide collinette e ospita un’incredibile varietà di animali. Le vaste praterie sono punteggiate di mandrie di zebre, giraffe, gazzelle e antilopi. Le foreste di Acacia abbondano di specie di uccelli e scimmie. Gli elefanti e i bufali si crogiolano nell’ampia Palude di Musiara. Mentre i fiumi Mara e Talek sono colmi di ippopotami e coccodrilli.

Ma lo spettacolo più incredibile della riserva è sicuramente quello che si assiste dal mese di luglio fino ad ottobre quando più di 2 milioni di ungulati tra gnu, zebre e “thommy”, provenienti dalle confinanti pianure del Serengeti, giungono nella riserva. È la grande migrazione! L’ultima vera odissea di animali del continente nero. Già dal mese di giugno più di un milione di esemplari di gnu si ritrovano nelle regioni meridionali del Serengeti. Spinti da un istinto primordiale si radunano sino a formare un’unica enorme mandria che prosegue in colonna verso il nord del parco sino a raggiungere la riserva Masai Mara alla ricerca di verdi pascoli. Una volta nel Mara la vista degli gnu è sconcertante: una massa continua che si estende da un orizzonte all'altro. La presenza dei grandi predatori non si fa attendere: numerose sono le famiglie di leoni, ghepardi e leopardi che con molta fortuna si possono avvistare in memorabili scene di caccia mentre attaccano le mandrie, specialmente il mattino presto e la notte. La grande migrazione è un evento spettacolare a cui assistervi è una vera fortuna.

NOTIZIE UTILI PER UN PERFETTO VIAGGIO IN KENYA - Vi state chiedendo se serve il passaporto per entrare in Kenya? La risposta è affermativa ed è richiesto anche che il documento debba avere un numero sufficiente di pagine vuote per i timbri di approvazione e devono avere una scadenza superiore ai 6 mesi rispetto alla data di ingresso in Kenya. Passaporto ma anche visto. Per maggiori informazioni, si prega di consultare l’Ambasciata del Kenya o il Consolato in Italia. Cmq è possibile richiedere il visto direttamente in aeroporto. Per scaricare il form di richiesta del visto, cliccare alla pagina www.kenya-airways.com/defaulthome.asp.

Per viaggiare in Kenya, non è necessario disporre di un certificato sanitario attestante le vaccinazioni fatte a meno che si viaggi in aree a rischio per la febbre gialla. Ma è altamente raccomandato prendere precauzioni contro la malaria. La scelta migliore se fare o meno i vaccini dipende solo ed esclusivamente da fattori individuali, si raccomanda pertanto di consultare il proprio medico curante prima di partire.

Com’è il clima in Kenya? In Kenya c’è un clima moderatamente tropicale. La temperatura annuale media per la capitale Nairobi (altitudine 1.518 metri) è di massimo 25°C e minimo 13°C. La città costiera di Mombasa (altitudine 15 metri) raggiunge di media una temperatura massima di 30°C e una minima di 22°C. Il sole splende praticamente tutto l’anno e gli abiti estivi vengono indossati praticamente tutto l’anno. Tuttavia, di notte e al mattino presto, la temperatura si abbassa. Le piogge abbondanti cadono tra aprile e giugno mentre piovaschi più brevi vanno da ottobre a dicembre. La pioggia, in alcuni casi, cade copiosa e ciò succede in special modo nel pomeriggio e di sera. Il periodo più caldo va da febbraio a marzo e quello più freddo da luglio ad agosto.

Non c’è un periodo migliore per visitare il Paese, il Kenya è una destinazione ideale per tutto l’anno.

E se state pensando a che tipo di abbigliamento è meglio portare per affrontare in modo adeguato il viaggio in Kenya, sappiate che qui le temperature variano drasticamente da regione a regione e addirittura nel corso della giornata.Bisogna quindi essere preparati al caldo, al freddo, all’umidità e alla polvere. In ultimo, la valigia deve essere preparata tenendo conto delle attività che si svolgeranno in Kenya. In generale: una piccola borsa è l’ideale per trasportare macchine fotografiche, documenti di viaggio e cose di prima necessità. Un abbigliamento casual, poco pesante e confortevole è spesso la cosa migliore. Per i walking safari o i game di avvistamento fatti a piedi, l’abbigliamento deve avere colori neutri, come il bianco, i colori vivaci e sgargianti devono essere evitati.

E’ consigliabile portarsi delle scarpe resistenti se si ha in programma di camminare. Per scalatori e per chi fa trekking è consigliato portarsi un paio di appositi stivali. Bisogna ricordarsi che il sole a livello dell’equatore è forte e brucia molto velocemente. E’ preferibile avere cappelli dalle ampie tese, rispetto ai cappellini da baseball, non adatti a proteggere dal sole. Sia occhiali da sole che creme solari ad alta protezione (almeno con un SPF15 o maggiore) devono essere portati.

In alcune aree, principalmente costiere, è considerato inappropriato per le donne (e in alcuni casi anche per gli uomini) indossare short o magliette troppo corte. E’ sempre meglio chiedere consiglio ai locali. Infine altri articoli consigliati sono: spray repellenti, crema solare protettiva, binocolo per game viewing, una piccola borsa per macchina fotografica, documenti di viaggio e oggetti di prima necessità, batterie e torcia (per i campi tendati in cui il generatore di corrente viene spento di notte).

Che valuta si utilizza in Kenya? Per quanto riguarda invece la valuta ufficiale del Kenya è lo scellino keniano. Potete cambiare la valuta direttamente presso le banche, negli hotel autorizzati e negli uffici cambi. Le valute internazionali più usate (euro, dollaro, ecc.) possono essere cambiate facilmente in Kenya. I travel-cheque sono accettati un po’ ovunque e molti hotel, agenzie di viaggio, le compagnie di safari e ristoranti accettano le carte di credito. Molte banche in Kenya sono attrezzate per rilasciare contanti tramite bancomat attraverso le maggiori carte di credito internazionali. Non si sono restrizioni sull’ammontare di valuta straniera che si può portare in Kenya. Per quanto riguarda l’esportazione di più di 500.000 scellini keniani, è necessario richiedere un’autorizzazione scritta alla Central Bank.



Non vedete l'ora di raggiungere l'Africa? Cominciate a guardare questo video