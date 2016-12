I migliori hotel del mondo

18:00 -

È ufficiale, l'Italia è il paese dell'accoglienza! Chi lo dice? I risultati dei Tripadvisor Travellers’ Choice Hotel Awards 2014 secondo cui il nostro Paese si classifica primo a livello mondiale per numero di strutture premiate, ben 152. È italiano anche il miglior hotel per famiglie nel mondo. Le eccellenze dell’ospitalità mondiale, in tutto 7.117, sono state premiate nelle categorie: Migliori hotel, Migliori hotel di lusso, Migliori tariffe, Migliori hotel di piccole dimensioni, Migliori B&B, Migliori hotel per famiglie, Hotel più romantici. Tra i vincitori, decretati sulla base di milioni di recensioni e opinioni scritte da viaggiatori di tutto il mondo, ci sono anche hotel della Cina, India, Emirati Arabi e del mondo Latino Americano. Insomma, ce n’è un po’ per tutti i gusti. A voi la scelta del miglior hotel del mondo che preferite!

– Il nostro Paese si è classificato così: primo posto per numero di strutture premiate e per la presenza del miglior hotel per famiglie, il(BZ); il Trentino Alto Adige vantare anche il primato di regione italiana con il maggior numero di strutture premiate. Ben 30 eccellenze dell’ospitalità locale hanno infatti ricevuto almeno un riconoscimento all’interno dei Travelers’ Choice Hotel Awards 2014, per un totale di 37 premi assegnati nelle varie categorie.Degni di nota i riconoscimenti ricevuti a livello regionale nella categoriacon ben 10 hotel premiati nella top 25 italiana e nelle categorie, dove le strutture premiate tra le 25 migliori a livello nazionale sono 8 in entrambi i casi. La regione Liguria convince il primo premio in Italia nella categoria Migliori Affari mentre a livello europeo, sempre nella stessa categoria, si posiziona al sesto posto. L’hotel, a conduzione familiare, si trova a pochi passi dal mare e dalSe invece diamo uno sguardo alla categoria, al primo posto troviamo. E non stupisce che lo stesso hotel si trovi anche al quarto posto della categoria Hotel più romantici d’Italia. Ma i riconoscimenti conquistati dall’albergo non terminano qua. La Minerva ha guadagnato anche una posizione a livello internazionale posizionandosi 9° nella classifica mondo e 4° in quella Europa nella categoria Migliori hotel di piccole dimensioni. Infine il nostro Paese, nella categoria Migliori Hotel, conquista la classifica europea. Infatti, sebbene la prima posizione a livello europeo della classifica dei migliori hotel sia occupata dal Grand Hotel Kronenhof a Pontresina, Svizzera, è l’Italia il Paese che ha conquistato il maggior numero di posizioni nella top 25 con ben 6 hotel classificati: Hotel Schwarzenstein a Lutago (BZ), Four Seasons Hotel Firenze, Hotel Monika a Sesto (BZ), Hotel Bellevue Syrene a Sorrento (NA), Hotel Ai Reali a Venezia, Maree Hotel a Cesenatico (FC).– Nella categoriatroviamo al 1 posto Hotel Villa Anita, Santa Margherita Ligure (GE); al 2 posto Hotel Villa Sirena, Casamicciola Terme (NA); al 3 posto Artemisia Resort, Ragusa (RG); 4 posto Hotel San Marco, Cattolica (RN); 5 posto Hotel Gambrinus Mare, Cattolica (RN); 6 posto Hotel Nordik, Andalo (TN); 7 posto Hotel Vecchio Asilo, Ulignano (SI); 8 posto Hotel Benacus, Malcesine (VR); 9 posto Aromi Piccolo Hotel, Salò (BS) al 10 posto Hotel Villa Janto, Casamicciola Terme (NA).Passando alla categoriale strutture presenti nella top ten sono: Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel, Ortisei (BZ), 1 posto; Hotel Gambrinus Mare, Cattolica (RN), 2 posto; Family Hotel La Grotta, Vigo di Fassa (TN), 3 posto; Sibari Green Village – Bluserena, Cassano allo Ionio (CS), 4 posto; Hotel Piz Galin, Andalo (TN), 5 posto; Torreserena Village – Bluserena, Marina di Ginosa (TA), 6 posto; Villaggio Vascellero Club Resort, Cariati (CS), 7 posto; Magna Grecia Hotel Village, Metaponto (MT), 8 posto; Hotel Executive, Cesenatico (FC), 9 posto; Family Hotel Primavera, Levico Terme (TN), 10 posto.Nella categoriatroviamo invece al 1 posto: La casa del poeta dell’Etna, Nicolosi (CT); al 2 posto: La Palazzetta del Vescovo, Fratta Todina (PG); al 3 posto il B&B Il Marchese del Grillo, Sulmona (AQ); al 4 posto la Manuel's Guest House, Monterosso al Mare (SP); al 5 posto: 1865 Residenza d'epoca , Firenze (FI), al 6 posto il Roof Barocco Suite B&B, Lecce (LE); al 7 posto l’Agriturismo Ca'Giulietta, Sommacampagna (VR); all’ 8 posto la Casa Portagioia, Castiglion Fiorentino (AR); al 9 posto la Residenza Scipioni Luxury B&B, Roma (RM) infine al 10 posto il B&B Gallo delle Pille, Monzambano (MN).Infine nella categoriala classifica è la seguente: 1°Hotel Monika, Sesto (BZ); 2°Four Seasons Hotel Firenze, Firenze (FI); 3°Portrait Roma, Roma (RM); 4°Hotel Maribel, Madonna Di Campiglio (TN); 5°Bellevue Syrene, Sorrento (NA); 6° JK Place Capri, Capri (NA); 7° Santa Caterina Hotel, Amalfi (SA); 8° Hotel el Jebel, Taormina (ME); 9° Hotel Excelsior, San Vigilio (BZ) e 10° Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel, Ortisei (BZ).: Castlewood House, Dingle, Irlanda.: Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel, Ortisei, Italia.: Bindon Bottom B&B, West Lulworth, Inghilterra.: Akademie Street Boutique Hotel and Guesthouse, Franschhoek, Sud Africa: Akademie Street Boutique Hotel and Guesthouse, Franschhoek, Sud Africa. Miglior Hotel: Grand Hotel Kronenhof, Pontresina, Svizzera.Per maggiori informazioni: www.tripadvisor.it/TravelersChoice-Hotels