I luoghi da non perdere nel 2014

18:27 - Desiderate segnare in agenda un buon numero di luoghi da visitare durante il 2014 ma le idee scarseggiano? Non vi preoccupate perchè il New York Times ha già stilato la lista dei 52 posti da non lasciarsi sfuggire nell'arco dell'anno. Potreste prendere spunto. E, buona notizia per noi italiani, al 24° posto troviamo anche la nostra terra, per la precisione il Vaticano, nominata grazie alla benevolenza che suscita in tutti Papa Francesco e alle bellezze architettoniche, storiche e artistiche da poco restaurate. Un tour del mondo niente male!



52 POSTI UNICI AL MONDO - Al numero 1 della classifica dei "luoghi da non perdere nel 2014" troviamo l'affascinante città africana di Cape Town, Sud Africa, che si aggiudica il podio perché "è un luogo che permette di meditare sulla libertà e sulla vita creativa che ne seguì". La città infatti è legata alla figura di Nelson Mandela che, imprigionato nel carcere di Robben Island, prese ispirazione e speranza dalla visione del Table Mountain che per tutti i carcerati rappresentava la terraferma, la speranza di tornare a casa.



Vi state chiedendo cosa c'entri la libertà con questo evento spiacevole della vita di Mandela? Mandela a Cape Town fece il suo primo discorso da uomo libero. Oggigiorno, prendendo spunto da questo evento la classe creativa della città ha proposto un restyling della metropoli, un modo per riscattare la città da anni di disuguaglianza. Un progetto che prende formalmente il via quest'anno durante il turno di Cape Town come World Design Capital.



Secondo posto: Christcurch, Nuova Zelanda. La città, colpita due anni fa da un terremoto ora sta vivendo un florido periodo di rinascita. Allora perchè non contribuire a questo momento positivi andando a visitare i giardini temporanei che sono stati piantati nei siti distrutti dal terremoto e la moderna e calda chiesa opera dell'architetto giapponese Shigeru Ban? Terzo luogo in classifica: North Coast California. La motivazione: assaporare dal vivo la bellezza del Point Arena Stornetta Public Lands,da poco tempo proposto come luogo da includere nel California Coastal National Monument. Qui potrete osservare il passaggio delle balene, fare amicizia con i leoni di mare adagiati al sole e passeggiare tra fiori, boschi e zone rocciose.



Questi i primi tre classificati, a seguire: la Costa Albanese, perchè "su una costa selvaggia l'Europa dà il suo meglio"; Downtown Los Angeles per gustare tutte le sue specialità culinarie; La Namibia, la terra africana meglio tutelata; l'Ecuador, per la sua immensa biodiversità e per scoprirla a bordo del Tren Crucero, il lussuoso treno d'epoca; Quang Binh del Vietnam per visitare le grotte Son Doong Cave, uno dei complessi speleologici più grandi del mondo ed è ora, per la prima volta, accessibile ai turisti, grazie al tour operator Oxalis;



Perth, Australia occidentale, per conoscere il suo nuovo spirito di tendenza; Rotterdam Paesi Bassi per conoscere lo skyline più moderno del paese e per visitare il rinnovato museo Kunsthal che riapre nel mese di febbraio e poi ancora: Taiwan; Francoforte; Addis Abeba, Etiopia¸Fernando de Noronha, Brasile, Nashville, Tenn USA; la Scozia; Calgary, Alberta; l'isola di Ishigaki, Giappone; Laikipia Plateau, Kenya; Yogyarta, Indonesia; Tahoe, California; Yorkhire, Inghilterra; Dubai; il Vaticano.



La classifica continua con la Riviera uruguaiana; Chennai, India; Seychelles; Krabi, Tailandia; Aspen, Colorado; Higlands, Islanda; Umea, Svezia; Xishuanganna, Cina; Andermatt, Svizzera; Indianapolis; Fiume Mekong; Atene; Barahona, Repubblica Dominicana; Circolo Polare artico; Dar es Salaam in Tanzania; Downtown Atlanta; Nozawa Onsen, Giappone; Subotica, Serbia dove vi aspetta la Strada del vino di Palić - un itinerario enogastronomico che prende nome dalla cantina Palić, una delle più antiche della Serbia, in cui si tramanda l’antica tradizione dei “vini sabbiosi” di Subotica e Horgoš. Non siete curiosi di scoprire perchè si chiamino così?Proseguendo con la classifica troviamo al 43° posto Elsinore, Danimarca; Cartmel, Inghilterra; Nepal; Vienna; Siem Reap in Cambogia; Varazdin, Croazia; St.Peterburg, in Florida; Belize; Nuova Caledonia; Niagara Falls.



Avete voglia di un anteprima di uno dei luoghi indicati? Guardate questo video...