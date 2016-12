Giappone in estate: spiagge, sole e mare

10:05 - Quando pensate al Giappone vi vengono in mente templi, natura spettacolare, una grande cultura e antiche tradizioni? Bene a questa giusta immagine del Paese del Sol Levante aggiungete anche tanto sole, spiagge candide e tanti sport acquatici. Il Giappone infatti è anche paradisi tropicali che nulla hanno da invidiare alle mete più conosciute. Rimarrete affascinati e stupiti difronte a tutta questa incredibile e inedita bellezza naturale.

IL VOLTO TUTTO MARE E SPIAGGE DEL GIAPPONE – Avete voglia di scoprire le bellezze marine del Paese del Sol Levante ma non sapete proprio nulla a riguardo? Bene, provate a dare un’occhiata qui di seguito e segnatevi tutti i luoghi del Giappone adatti per una vacanza mare, sole e spiagge. La prima meta per la vostra vacanza è la spiaggia chiamata Shirahama che letteralmente vuol dire “spiaggia bianca” per via del colore della sabbia che, durante i mesi estivi, è una rinomata stazione balneare con i suoi 800 metri di sabbia bianca e le sue acque di un blu profondo, situate lungo la costa della penisola di Izu. È il luogo ideale per nuotare, fare surf o immersioni, ma è anche noto per essere uno dei più antichi centri termali (onsen) del Giappone e, non lontano, c’è un bellissimo santuario scintoista, Shirahama Jinja. Come raggiungerla. Dalla stazione di Tokyo, si può prendere il treno Tokkyuu Odoriko che è diretto alla stazione Izukyushimoda. Il viaggio dura circa 2 ore e 45 minuti.



Seconda opzione balneare: The Emerald Beach (Okinawa). Nota per la sua sabbia bianca, questa spiaggia si trova sulla costa occidentale di Okinawa Honto, all’interno dell’Ocean Park Expo dove sorge il famoso Churaumi Aquarium, uno dei più grandi e belli del Giappone. È l’unica spiaggia del Giappone ad essere situata in una laguna ed è il luogo ideale per scoprire le limpide acque delle spiagge di Okinawa, essendo state classificate “AA” per le loro qualità e la bellezza. Come raggiungerla. Dall’aeroporto di Naha o dal terminal degli autobus di Naha, prendere la n° 111 Highway Bus. Sarà necessario cambiare bus al terminal Nago Bus. Poi prendere la Regular Autobus n ° 65, 66 o 70. Scendere alla fermata “Commemorative Park”. Il viaggio dura circa 3 ore.



Terza possibile meta: l’isola Amami-Oshima, situata al largo della costa sud-ovest di Kagoshima (Kyushu). Con il suo clima subtropicale, che regala una fauna e una flora specifica rispetto alle altre isole dell’arcipelago, le sue belle spiagge di sabbia bianchissima e i litorali rocciosi di straordinaria bellezza, così poco frequentati dal turismo e perciò ancora più interessanti, sono un’autentica sorpresa. Oltre alla possibilità di fare un tuffo nelle sue acque cristalline, si possono provare altri sport acquatici come il kayak, le immersioni o lo snorkeling. Non lasciatevi sfuggire le spiagge di Sakibaru Kaigan, Ohama-Kaihin-Koen, Tomori Kaigan o Honohoshi-kaigan. Come raggiungerla: i traghetti collegano Amami-Oshima a Tokyo, Osaka/Kobe e Kagoshima; dall’aeroporto di Haneda di Tokyo si raggiunge Amami-Oshima Airport in 2 ore 35 minuti mentre dall’aeroporto di Itami a Osaka in 1 ora 45 minuti si arriva all’aeroporto di Amami-Oshima.



Penultima tappa possibile per il vostro viaggio: Shirahama Beach che si trova nella località balneare di Nanki Shirahama, situata sulla costa sud ovest di Kii-hanto, nella prefettura di Wakayama. Si tratta di una spiaggia di sabbia bianca con una costa punteggiata di rocce fantastiche, ideale per pagaiare o imparare a fare surf e, grazie alle sue acque turchesi, questa spiaggia è anche perfetta per chi desidera fare immersioni. Questa zona offre vari intrattenimenti come l’acquario, parchi di divertimento, ed è anche famosa per le sue sorgenti termali: Shirahama stessa offre molti bagni termali all’aria aperta con una vista mozzafiato sulla costa. Come raggiungerla: in treno da Osaka in 2 ore 3e 35 minuti, da Tokyo in 3 ore.



Infine c’è la spiaggia di Ozuna Kaisuiyokujo (Shikoku) che si affaccia sull’Oceano Pacifico, lungo la costa orientale dell’isola di Shikoku, nella città di Tokushima, famosa per il suo festival estivo “Awa Odori”. A circa due ore di macchina dalla città, per gli amanti del surf, si trova uno dei migliori spot di tutto il Giappone: Kaifu Point. Sulla spiaggia di Ohama Beach si trova il museo della tartaruga marina Caretta Caretta perché è proprio qui che ogni anno, tra maggio e agosto, le tartarughe marine vanno a deporre le uova nella sabbia. Come raggiungerla: ci vogliono circa 3 ore di treno da Osaka e 6 ore da Tokyo. E se non sapete a chi affidarvi per l’organizzazione della vostra vacanza, potreste sempre contare su Japan Experience che offre un tour di 15 giorni alla scoperta delle isole meridionali del Giappone meta ancora poco conosciuta ma in grado di offrire un’incredibile ricchezza culturale e tesori inaspettati. Notevoli siti storici, aree naturali protette di rara bellezza, paradisi tropicali con spiagge di sabbia bianca e un mare di smeraldo e una tradizione culinaria che affonda le sue radici nella cultura isolana degli abitanti delle isole Ryukyu. Un viaggio indimenticabile, lontano dai sentieri battuti, che vi svelerà un Giappone alternativo, da vivere al sole o all’ombra di alberi di cocco.



Per maggiori informazioni: www.jnto.go.jp