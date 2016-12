Ecco i luoghi più belli del mondo

06:00 - I nomi fanno sognare: Machu Picchu in Perù, la Grande Moschea Sheikh Zayed negli Emirati Arabi, il Taj Mahal, in India, ma anche la Basilica di San Pietro, in Vaticano e la Cattedrale di Siena: sono i luoghi di interesse più amati dai viaggiatori di tutto il mondo secondo la classifica Travelers ChoiceTM Attractions 2014, stilata da TripAdvisor.

La classifica, quest’anno alla sua seconda edizione, premia i migliori luoghi storici e parchi cittadini a livello mondiale. I riconoscimenti hanno incoronato 929 vincitori, tra cui i migliori luoghi storici e parchi con classifiche locali per Asia, Australia, Canada, Cina, Europa, India, Messico, Sud America, Sud Pacifico e U.S.A. La classifica incorona i migliori luoghi di viaggio in tutto il mondo, selezionati in base a milioni di recensioni e opinioni dei viaggiatori, elaborate secondo un algoritmo che considera la quantità e la qualità delle segnalazioni relative a luoghi storici e parchi di città a livello mondiale negli ultimi 12 mesi.



Per quanto riguarda le attrazioni del nostro Paese, l’Italia figura al 5° posto nel mondo con la Basilica di San Pietro preceduta dalla Grande Moschea di Cordova in Spagna (4°), il Taj Mahal in India (3°), la Grande Moschea Sheikh Zayed negli Emirati Arabi Uniti (2°) e Machu Picchu in Perù (1°). Nella classifica europea, dopo Grande Moschea di Cordova, Spagna, al primo posto, figurano ben quattro mete italiane:oltre a San Pietro, troviamo il Duomo di Siena (7°), il Duomo di Milano (8°) e il Colosseo (10°).

Il parco più bello del mondo è invece lo Stanley Par in Canada, seguito dai due statunitensi Garden of the Gods e da Central Park. Il giardino più apprezzato d’Italia è il Parco del Valentino di Torino.



TOP 10 LUOGHI D’INTERESSE - MONDO

1. Machu Picchu, Perù

2. Grande Moschea Sheikh Zayed, Emirati Arabi Uniti

3. Taj Mahal, India

4. Grande Moschea di Cordova, Spagna

5. Basilica di San Pietro, Città del Vaticano

6. Angkor Wat, Giordania

7. Bayon Temple, Cambogia

8. Chiesa del Salvatore sul Sangue Versato, Russia

9. Gettysburg National Military Park, Stati Uniti

10. Mura Antiche della Città di Dubrovnik, Croazia

EUROPA

1. Grande Moschea di Cordova, Spagna

2. Basilica di San Pietro, Città del Vaticano

3. Chiesa del Salvatore sul Sangue Versato, Russia

4. Mura Antiche della Città di Dubrovnik, Croazia

5. Antica città d Efeso, Turchia

6. Alhambra, Spagna

7. Cattedrale di Siena, Siena, Italia

8. Duomo di Milano, Milano, Italia

9. Sagrada Familia, Spagna

10. Colosseo, Roma, Italia

ITALIA

1. Basilica di San Pietro, Città del Vaticano

2. Cattedrale di Siena, Siena

3. Duomo di Milano, Milano

4. Colosseo, Roma

5. Basilica di San Francesco, Assisi

6. Sassi di Matera, Matera

7. Piazza del Campo, Siena

8. Pantheon, Roma

9. Piazzale Michelangelo, Firenze

10. Basilica di San Miniato al Monte, Firenze



TOP 10 PARCHI - MONDO

1. Stanley Park, Canada

2. Garden of the Gods, USA

3. Central Park, USA

4. Millennium Park, USA

5. High Line, USA

6. Kings Park & Botanic Garden, Australia

7. Parco Guell, Spagna

8. Parco Ibirapuera, Brasile

9. Parco del Ritiro, Spagna

10. Giardini del Lussemburgo, Francia

EUROPA

1. Parco Guell, Spagna

2. Parco del Ritiro, Spagna

3. Giardini del Lussemburgo, Francia 4. Giardino inglese, Germania

5. Parco di Montjuic. Spagna

6. Parco Vigeland, Norvegia

7. Prato di Santo Stefano, Irlanda

8. Vondelpark, Olanda

9. St. James's Park, Regno Unito

10. Castle Hill, Francia

ITALIA

1. Parco del Valentino, Torino

2. Giardini della Villa Comunale, Taormina

3. Parco di Monza, Monza

4. Colle del Gianicolo, Roma

5. Villa Doria Pamphilj, Roma

6. Parco Virgiliano, Napoli

7. Giardino Bellini, Catania

8. Parco Sempione, Milano

9. Il Parco Secolare degli Asburgo, Levico Terme

10. Parco Savello - Giardino degli Aranci, Roma