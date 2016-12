12:32 - Avete voglia di vivere momenti di intensa felicità? Bene, allora la meta che dovete raggiungere è la Costa Rica. Il piccolo Paese del Centro America è stato infatti giudicato il migliore al mondo per qualità della vita. E così la felicità si tinge di verde! Lasciatevi sorprendere da tutta la bellezza green di questa terra.

Cosa rende la Costa Rica il Paese della felicità? Tutta la sua immensa e bellissima natura che da queste parti non ha perso il suo volto autentico. A giudicare dai dati incrociati sembrerebbe, infatti, che uno stile disia un vero e proprio. E la Costa Rica negli ultimi anni sotto questo punto di vista non è stata seconda a nessuna nazione. Più del 27% del territorio è stato, infatti, riportato allo stato di natura, privilegiando la biodiversità. Inoltre, contemporaneamente a questo grande risultato ambientale diverse Università, dopo aver stilato diverse classifiche sulla felicità, hanno indicato la Costa Rica come il migliore stato al mondo per felicità media della popolazione.Solo un caso? Se poi si aggiunge che la Costa Rica è il primo paese senza un esercito (abolito nel 1949, dopo la guerra civile), è sede della Corte Inter-Americana dei Diritti Umani e Sede dell'Università per la Pace delle Nazioni Unite.. sembra proprio che ci sia tutto per essere felici!! Tenendo conto di questi ottimi presupposti per una vacanza very happy,propone questa nuova destinazione per un viaggio su misura, da costruire secondo i propri tempi, suggerendo alcuni itinerari di massima.L’itinerario proposto è un affascinante tour diche, fatto di suggestioni naturali e piaceri da Svizzera del Centramerica, in uno dei più splendidi panorami del globo. Dal capolouogoci si sposta al, con la sua vegetazione tropicale lussureggiante da esplorare in barca, e dove si soggiorna in lodge. Come suggerisce il nome qui nidificano! Spostandosi poi verso ovest ecco che potrete gustare la bellezza del vulcano Arenal (attivo e molto grande); le antichissime, sorgenti riscaldate dal flusso vulcanico, e ancora il, tesoro ecologico e habitat naturale di oltre, del basilisco smeraldo, di iguane, tartarughe di fiume, caimani, giaguari, ocelot, formichieri giganti, scimmie. Un safari davvero speciale.vero santuario della biodiversità. Qui, infatti vi aspetta un suggestivo giardino delle, le più svariate specie di. E poi ancora:che insieme al verde smeraldo della foresta creano un caleidoscopio di colori sgargiante e a contrasto. Gli ultimi giorni del viaggio sono infine riservati ai luoghi di mare.Visiteretedi soli 1000 abitanti, dove si può godere dell'incanto della sua spiaggia (e il mare da Bandiera Blu) e di tutta l'allegria della sua vita notturna. Avete più di 13 giorni di vacanza? Bene, allora potreste scegliere la seconda proposta di viaggio (15 giorni, 13 notti) che include anche il, situato in una delle zone più ricche per il birdwatching, ile il Manuel Antonio National Park, con la sua giungla tropicale che lambisce le spiagge di sabbia bianca: perfetto mix di natura vita da spiaggia.Per maggiori informazioni: www.Viaggigiovani.it Per conoscere le condizioni del tempo sulla Costa Rica consulta le previsioni di Meteo.it Un'anteprima di tutta questa bellezza? Guardate questo video